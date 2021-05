Potrdili obtožnico proti policistom, vpletenim v smrt Georgea Floyda

Za četverico nekdanjih policistov ​različne obtožnice

Nekdanji policisti Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng in Thomas Kiernan Lane. FOTO: AFP

Zvezna velika porota je danes v Minneapolisu potrdila obtožnico proti štirim nekdanjim policistom, ki so maja lani sodelovali pri umoru temnopoltega, zaradi katerega je bil na državnem sodišču že obsojen glavni storilecPo razsodbi porote je kriv umora druge in tretje stopnje ter nenaklepnega uboja. Državni sodni proces njegove tri kolege še čaka.Zvezna velika porota je sklenila, da so štirje nekdanji policisti ob aretaciji lani maja kršili Floydove ustavne pravice. Chauvin mu je zanikal pravico do prostosti pred nerazumno aretacijo in nerazumno policijsko silo.Nekdanja policistainsta obtožena, da nista posredovala, ko je Chauvin več kot devet minut pritiskal s kolenom na vrat ležečemu Floydu. Skupaj s četrtim nekdanjim policistompa so vsi trije obtoženi še zavrnitve zdravstvene pomoči.»Obtoženi so se zavedali, da Floyd potrebuje zdravniško pomoč, kar so zavestno zavrnili,« piše v obtožnici. Floydova smrt je lani povzročila silovite proteste proti policijskemu nasilju v ZDA, kasneje pa so se protesti razširili tudi na simbole rasizma v ZDA.