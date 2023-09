Požar na poročnem slavju v Iraku zahteval najmanj 100 življenj

Več sto ljudi je v torek pozno zvečer praznovalo na poročnem slavju v kraju Al-Hamdanija v severni iraški provinci Ninive, ko je na prizorišču izbruhnil požar. Umrlo je najmanj 100 ljudi, še 150 pa je poškodovanih. Vzrok požara še ni znan. Po prvih informacijah naj bi izbruhnil po prižigu ognjemeta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Požar so morda dodatno podžgale vnetljive plošče na stenah in stropu prizorišča. »Ogenj je povzročil zrušenje delov dvorane zaradi uporabe zelo vnetljivih in poceni gradbenih materialov, plošče so se zrušile v nekaj minutah,« je po poročanju britanskega BBC in iraške tiskovne agencije Irna povedal predstavnik iraškega urada za civilno zaščito.

FOTO: Khalid Al-mousily/Reuters

Nevarnost za ljudi je bila po navedbah civilne zaščite še večja zaradi »sproščanja strupenih plinov, povezanih z gorenjem plošč«. Te so namreč vsebovale plastiko. Poleg tega objekt ni imel nameščenega požarnega alarma.

Namestnik guvernerja Ninive Hasan al Alak je dejal, da so potrdili 113 smrtnih žrtev, medtem ko so iraški mediji poročali o najmanj 100 mrtvih in 150 ranjenih. Iraški Rdeči polmesec je medtem sporočil, da so zabeležili več kot 450 žrtev, pri čemer pa ni specificiral, koliko je mrtvih in koliko ranjenih.

Tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje Saif al Badr je pozneje potrdil, da je umrlo več kot 100 ljudi, kot glavna vzroka pa je navedel opekline in zadušitev.

Sprva ni bilo jasno, ali sta bila med mrtvimi ali poškodovanimi tudi ženin in nevesta, kasneje pa je namestnik vodje zdravstvenega direktorata v Ninivi Ahmed Dubardani potrdil, da sta umrla.

FOTO: Khalid Al-mousily/Reuters

Dodal je, da je najmanj 50 poškodovanih v kritičnem stanju. »Večina ranjenih je popolnoma opečenih. Nekateri drugi imajo opečenega od 50 do 60 odstotkov telesa,« je dejal.

Iraški premier Mohamed Šija al Sudani je na družbenem omrežju X zapisal, da je uradnikom - vključno z ministrom za zdravje in ministrom za notranje zadeve - naročil, naj »mobilizirajo vsa prizadevanja za zagotovitev pomoči tistim, ki jih je prizadel ta nesrečni dogodek«. Odredil je tudi preiskavo nesreče.

Ministrstvo za zdravje v Bagdadu je medtem sporočilo, da so na območje poslali tovornjake z medicinsko pomočjo in mobilizirali ekipe v provinci za oskrbo poškodovanih. Številni ljudje so se medtem zbrali pri bolnišnici, v kateri se zdravijo poškodovani, da bi darovali kri.

Požari in nesreče, povezane s slabo infrastrukturo, so sicer v Iraku zaradi neupoštevanja varnostnih standardov pogoste. Julija 2021 je v požaru v covidni enoti ene od bolnišnic na jugu države umrlo več kot 60 ljudi. Pred tem je aprila istega leta eksplozija kisikovih rezervoarjev povzročila požar v bolnišnici v Bagdadu, prav tako namenjeni bolnikom s covidom. Umrlo je več kot 80 ljudi.