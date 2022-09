Požar v historičnem jedru Benetk, potrebna je bila evakuacija

Veliko strahu je v gosto naseljenem starem jedru Benetk, kjer so gosto posejani tudi historični spomeniki neprecenljive vrednosti, popoldne povzročil požar, poročajo italijanski mediji. Okoli 18. ure se je vnelo 4. nadstropje ene izmed palač na območju četrti Santa Croce, nedaleč od znanega mosta Rialto, ki se pne čez Veliki kanal.

O poškodovanih ne poročajo. V delu palače, kjer se je vnelo, je bila le ženska, ki se je umaknila sama, preostale v objektu so evakuirali. Gasilcem je uspelo omejiti ogenj in preprečiti njegovo širitev na sosednje objekte, požar so do okoli 20. ure tudi pogasiti.

Posebnost beneških gasilskih vozil je seveda, da ne gre za klasična vozila, pač pa za gasilske ladje.