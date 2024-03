Pravice za proletarce 21. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Delavci digitalnih platform, kot so dostavljavci hrane in vozniki taksijev, bodo imeli boljše pogoje za delo. Direktiva, ki ureja njihov položaj, je v postopkih v Bruslju eno od bolj kočljivih vprašanj. Svet EU je danes sprejel dogovor o tem. Bistvo predloga je bilo, da bi delavcem, ki veljajo za proletariat 21. stoletja, zagotovili več pravic.

Minister za delo Luka Mesec je pojasnil, da so zagovorniki direktive privolili v velik kompromis, saj bo lahko vsaka država zase izvajala mehanizem, kdaj mora komu pripasti redna zaposlitev. A ga je Slovenija podprla. Tudi drugi deli direktive so v očeh Luke Mesca koristni, saj bo od platform zahtevana preglednost delovanja in algoritma.