Prebivalci Kijeva imajo vodo, a mnogi še brez elektrike in ogrevanja

V Ukrajini so po sredinem uničujočem ruskem raketiranju kritične infrastrukture znova vzpostavili preskrbo z vodo v prestolnici, dela pa napredujejo tudi drugod po državi. V ruskem obstreljevanju južnega mesta Herson je bilo v četrtek po zadnjih podatkih ubitih kar sedem ljudi, še 20 je bilo ranjenih.

Več delov Kijeva je bilo po napadu sicer brez ogrevanja, interneta in mobilnega telefonskega omrežja, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V četrtek zvečer je bilo brez elektrike še več delov prestolnice, medtem ko naj bi vodo znova imeli vsi. Je pa na omrežje znova priklopljena večina termo- in hidroelektrarn ter tudi vse nuklearke. Po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) tudi največjo nuklearko v Zaporožju znova oskrbujejo z elektriko od zunaj in ni več odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev.

Maščevanje poražencev

Kot je povedal kijevski župan Vitalij Kličko, je bilo po ruskem raketiranju v sredo brez elektrike kar 70-odstotkov Kijevčanov. Pristojni se trudijo dan in noč, da preskrbo znova vzpostavijo, a ta je odvisna tudi od stabilnosti električnega omrežja drugod po državi, je pojasnil.

Ruski napadi puščajo za seboj razdejanje in obupane prebivalce brez vode, elektrike, ogrevanja. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Namestnik vodje predsedniškega urada Kirilo Timošenko je za televizijo sinoči optimistično dejal, da jim je preskrbo z elektriko uspelo obnoviti »na vseh območjih Ukrajine«, vendar pa ni pojasnil, koliko Ukrajincev dejansko znova ima elektriko, piše DPA. Državno energetsko podjetje Ukrenergo tudi ni podalo novih pojasnil, ali jim je uspelo odpraviti izredne izpade elektrike in so se vrnili na zdaj že običajne, redne oziroma načrtovane prekinitve.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem videonagovoru v četrtek pohvalil Ukrajince in njihovega uporniškega duha v ruski invaziji. »Preživeli smo že devet mesecev vojne in Rusija ni našla načina, da nas zlomi. In ga tudi ne bo,« je zatrdil. Obenem je priznal, da imajo težave pri obnovi preskrbe z elektriko in vodo po sredinih napadih, ki jih je označil kot »maščevanje poražencev«.

Soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska je v pogovoru za britanski BBC zatrdila, da bodo Ukrajinci kljub mrazu in električnim mrkom preživeli prihajajočo zimo ter se še naprej borili, saj »brez zmage ne more biti miru«.

Prebivalci Kijeva v vrsti za vodo. FOTO: Genya Savilov/AFP

Obstreljevanje v Hersonu

Rusija je včeraj obstreljevala južno mesto Herson, pri čemer je bilo po navedbah tamkajšnjega regionalnega guvernerja Jaroslava Januševiča ubitih sedem ljudi, 20 pa ranjenih. Med drugim je zaradi napadov zagorela stolpnica.

Rusi so izvedli obstreljevanje, potem ko je Moskva ta mesec umaknila svoje sile iz mesta Herson in nekatere od njih premestila na položaje v vzhodnih regijah Doneck in Lugansk. Herson je tudi edina regionalna prestolnica, ki jo je Rusom od začetka invazije uspelo zavzeti, in njihov umik od tam velja za enega največjih ruskih neuspehov v vojni.