Pred tunizijsko obalo potonil tanker z gorivom

V zalivu Gabes pred jugovzhodno pred tunizijsko obalo je potonil tanker, ki prevažal 750 ton dizelskega goriva iz Egipta na Malto, so potrdile lokalne oblasti. »Ladja je potonila zjutraj v tunizijskih teritorialnih vodah. Trenutno ni znakov iztekanja goriva,« je izjavil predstavnik za stike z mediji Mohamed Karaj.

Dodal je, da se bo sestal odbor za preprečevanje nesreč, ki bo odločal o nadaljnjih ukrepih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja Xelo, ki je nosila zastavo Ekvatorialne Gvineje, je bila na poti iz egiptovskega pristanišča Damietta na otok Malto, ko je v petek zvečer zaradi slabega vremena zaprosila za vstop v tunizijske vode. Kot je sporočilo tunizijsko okoljsko ministrstvo, je v ladjo okoli sedem kilometrov pred obalo začela vdirati voda, ki je zapolnila strojnico.

Dodali so, da so tunizijske oblasti evakuirale sedemčlansko posadko. Gruzijskega kapitana, štiri Turke in dva Azerbajdžanca so prepeljali v bolnišnico na pregled, a so zdaj že nastanjeni v hotelu.

Okoljsko ministrstvo je, kot dodaja AFP, poudarilo, da skupaj z različnimi ministrstvi dela vse, da bi se izognili okoljski katastrofi v regiji in da bi omejili posledice nesreče.