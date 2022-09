Predsednica Bundestaga bi podržavila temeljno oskrbo

V nadaljevanju preberite:

Nemčija je morala v zadnjih nekaj letih z dokapitalizacijami pred stečaji reševati kar nekaj velikih nemških podjetij. Zaradi koronavirusne krize je lastniško vstopila v Lufthanso in Tui, zaradi energetske krize pa je podržavila uvoznika plina Uniper. Predsednica nemškega parlamenta Baerbel Bas se zavzema za to, da bi država ostala lastnica Uniperja in postala lastnica tudi drugih podjetij v temeljni oskrbi.