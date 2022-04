Predsednica in deset tisoč potencialnih teroristov

V nadaljevanju preberite:

Mednarodno srečanje z razpravo o vlogi parlamentov in mednarodnih organizacij v političnem odločanju ter o miru in sožitju, ki so ga nedavno pripravili pod okriljem mednarodne organizacije za toleranco in mir v Dubaju, bi bilo še eno v vrsti srečanj z veliko razprav in lepih besed. Za odmeven škandal sta poskrbela Fred Matić, evropski poslanec iz Hrvaške ter član Naprednega zavezništva socialistov in demokratov, in poslanec skupščine v BiH Saša Magazinović.