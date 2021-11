Predsednica in premier pretresena zaradi napada na avtobus

Kosovska predsednica Vjosa Osmani in premier Albin Kurti sta se odzvala na petkov napad na avtobus v vasi Gllogjan v bližini kraja Decan (Dečani). Oba sta izrazila pretresenost. Podobno se je odzval tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. V streljanju na avtobus sta v petek zvečer umrla dva najstnika in voznik.

Borrell je na Twitterju danes zapisal, da je zgrožen zaradi »grozljivega napada«. Hkrati je pozval, da morajo vse, ki so odgovorni za »strašen zločin«, privesti pred roko pravice. Dodal je, da »v teh bolečih trenutkih stoji prebivalcem Kosova ob strani«, ter da si bo še naprej prizadeval za spravo na Zahodnem Balkanu.

Predsednica Osmani in kosovski premier sta prav tako pozvala, da je treba napadalca hitro najti ter ga postaviti pred sodišče. Kosovski notranji minister je zaradi napada prekinil obisk v sosednji Albaniji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V petkovem streljanju na avtobus sta bila ubita dijakinja in dijak, stara 16 oziroma 17 let, ter voznik avtobusa. Ranjena je bila še ena oseba, domnevno študent. Po navedbah prič je bilo na avtobusu, ki je bil na poti iz mesta Gjakove (Đakovica) v kraj Decan, manj kot deset potnikov. Kosovska policija je po napadu sprožila obsežno operacijo. Hkrati so iz policije sporočili, da terorizem najverjetneje ni bil motiv za napad.