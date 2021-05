Predsednik benti zaradi ustaštva

V nadaljevanju preberite:

Dogodek v Borovu pri Vukovarju, ko je skupina nekaj deset v črno oblečenih moških te dni zgodaj zjutraj korakala skozi mesto in vzklikala gesla proti Srbom, ki predstavljajo večino v tej občini na skrajnem vzhodu Hrvaške, še vedno buri hrvaško javnost in deli aktualno politiko. Predvsem pa se znova iskri odnos med predsednikom Zoranom Milanovićem in premierom Andrejem Plenkovićem.