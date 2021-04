Predsednik Biden: Amerika se pomika naprej

Predsednika so navdušeno pozdravili člani njegove stranke. Foto Jim Watson/Afp

Republikanski predstavniki in senatorji so bili veliko manj evforični. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Senator iz Južne Karoline Tim Scott je odgovoril v imenu republikanske opozicije. Foto Joshua Roberts/Reuters

»Gospa predsednica parlamenta, gospa podpredsednica, noben ameriški predsednik še ni na tem podiju izrekel teh besed!« je na začetku svojega prvega nastopa v ameriškem kongresu povedal ameriški predsednik. Demokratski prvak pa ne podira meja le pri imenovanju žensk kot podpredsednica, ki je za njim sedela skupaj s predsednico predstavniškega doma, ampak vse meje prestopajo tudi njegovi politični programi. Že prej je predstavil tisoče milijard dolarjev vredne programe za pomoč prebivalstvu v pandemiji, običajno in »socialno« infrastrukturo ali boj proti podnebnim spremembam, tik pred stotim dnevom v Beli hiši je naznanil še velikopotezni načrt za ameriške družine.»Amerika se spet pomika naprej!« je ocenil, pred sto dnevi je podedoval državo v krizi, zdaj to spreminjajo v priložnosti, izbirajo upanje namesto strahu. Amerika je zdaj spet pripravljena na delo, sanje, raziskovanje in vodenje sveta, je dejal Biden in opisal velike uspehe pri cepljenju prebivalstva proti covidu-19. Polovica prebivalstva je dobila vsaj en odmerek cepiva, do katerega ima zdaj pravico vsakdo starejši od šestnajstih let, stopnja umiranja je dramatično padla. Medtem ko so demokratski kongresniki v zaradi pandemije močno skrčeni publiki navdušeno ploskali, so republikanski tudi ob takšnih ocenah ostali tiho, prepričani, da je za prelome pri dosegi cepiva zagotovila že prejšnja republikanska administracija. Demokratski voditelji pa se niso pustili motiti pri slavljenju svojega predsednika, ki je poudaril tudi dodatnih 1400 dolarjev Američanom pod določeno višino letnega dohodka ter prepolovitev revščine med otroci vsaj v letošnjem letu.Močno gospodarstvo pa po prepričanju novega predsednika ZDA potrebuje tudi lažji prehod vseh v srednji razred, kar ne bo mogoče brez vrnitve na trg delovne sile dveh milijonov žensk, ki jih je pandemija prisilila ostati doma, k boljšim pogojem za delo pa hoče pomagati tudi drugim. Opozoril je na dobro delujoče gospodarstvo, ki bo po napovedih Mednarodnega denarnega sklada letos raslo z več kot šestimi odstotki. Republikanski kritiki tudi to pripisujejo sklepom pred nastopom sedanjega predsednika, po Bidnovem prepričanju pa se Amerika pomika naprej in se ne sme ustaviti. V zgodnjem dvajsetem stoletju so postavili globalni standard za dobro dostopno izobraževanje, v sodobnem gospodarstvu pa dvanajst let šole ni dovolj, verjame. Generacijsko investiranje v prihodnost države, kot je imenoval svoj načrt za ameriške družine, napoveduje zastonjsko varstvo za vse ameriške tri in štiriletnike, dve leti zastonjskega višjega šolanja za mlade ter cenejše visoko, še posebej pa je poudaril podporo tradicionalnim univerzam za temnopolte, latino Američane ter prvotne prebivalce ZDA.Če bo načrt potrdil kongres, bo olajšal tudi pogoje za porodniški dopust, pomoč ostarelim ali obolelim družinskim članom ter zagotovil kvalitetno hrano vsem družinam z otroki. Revnim hoče povečati davčne olajšave ter vsem omogočiti lažji dostop do zdravstvenega zavarovanja. Demokratski predsednik ZDA je prepričan, da se vsak dolar, vložen v kvalitetne programe za revne otroke, večkrat izplača v višjih plačah, boljšem zdravju in manjšem kriminalu. Stroške načrta za ameriške družine ocenjuje na 1,8 bilijona (1800 milijard) dolarjev, vsaj del tega denarja pa naj bi dobil z višanjem davkov za najbogatejše Američane. Še naprej obljublja, da ta ne bodo prizadela ljudi z manj kot 400 tisoč dolarjev dohodka na leto, enega največjih socialnih programov v ameriški zgodovini pa imenuje človeška infrastruktura.Biden je napovedal pomoč soproge, učiteljice, ki svoje delo opravlja tudi med bivanjem v Beli hiši. Prva dama je na poslušanje predsednikovega govora virtualno povabila mladega »sanjača«, enega od tistih, ki so se kot otroci ilegalno priselili v ZDA in ne poznajo nobene druge domovine, šestnajstletno transspolno aktivistko in članico gibanja »Črna življenja so pomembna«, ki se zavzema za nadzor nad orožjem.Za republikance pa je Bidnov načrt za ameriške družine radikalni socializem in edini temnopolti senator desne od obeh velikih ameriških strank, ki je odgovarjal v njihovem imenu, je raje poudaril uresničitev ameriških sanj, s kakršnimi je njegova družina v eni sami generaciji prešla od pobiranja bombaža do predstavljanja Južne Karoline v senatu. Sin matere samohranilke najprej ni dokončal srednje šole, a se je vrnil na pot izobrazbe in v nasprotju z Bidnom, ki podpira sindikalno organiziranost in še posebej učiteljev, poudarja pomembnost šolske izbire.V času prejšnjega republikanskega predsednikaje 55-letni nekdanji podjetnik zagovarjal nizke davke ter predlagal cone priložnosti za spodbujanje podjetništva rasnih in drugih manjšin, nedavno pa je ocenil, da je nadvlada »prebujenosti« enako slaba kot belska prevlada. Oboje je po njegovem prepričanju ukoreninjeno v diskriminaciji. Prvi temnopolti senator iz ameriškega Juga od časov rekonstrukcije po državljanski vojni za osvoboditev sužnjev pa si je prislužil ostre kritike demokratov in njim naklonjenih medijev, ki v belski nadvladi vidijo korenine vsega ameriškega zla.