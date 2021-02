Predsednik Biden o vračanju Amerike v svet in k diplomaciji.

Novi državni sekretar Antony Blinken je imel uvodni govor. Foto Saul Loeb Afp

»Amerika se vrača, Amerika se vrača, diplomacija se vrača!« je zaposlenim v State Departmentu in vsemu svetu zagotovil novi ameriški predsednik. »Obnovili bomo naša zavezništva, spet se bomo angažirali v svetu ter se spopadli z velikimi izzivi pandemije, segrevanja ozračja ter zavzemanja za demokracijo in človekove pravice po svetu.«V znamenje nove moralne ameriške zunanje politike je vodilni demokrat zahteval od Rusije, naj takoj osvoboditer obljubil, da se »v nasprotju z mojim predhodnikom« ne bo obračal tako, kot bo hotel ruski predsednik. Trumpa ni imenoval po imenu, a je bilo jasno, pod kom vidi izgubljeno verodostojnost in moralno avtoriteto, sam bo Moskvo poklical na odgovornost zaradi vmešavanje v volitve, kibernetske napade in zastrupljanje svojih državljanov.Biden je obljubil tudi neposredno soočenje s Kitajsko, ki jo vidi kot najresnejšo tekmico ZDA. Povedal je, da se bo soočil z gospodarskimi zlorabami, agresivno prisilo ter z napadi na človekove pravice, intelektualno lastnino ter za globalni vpliv, a bo tudi pripravljen na sodelovanje. Sodelovanje je obljubil tudi Rusiji ter za primer navedel podaljšanje jedrske pogodbe Start za pet let. Ameriški predsednik je tudi vojsko Burme pozval, naj preda oblast demokratično izvoljeni vladi ter izpusti zaprte.Za Američane bodo enako zanimive domače komponente zunanjepolitičnega govora svojega predsednika. Biden bo v svojem prvem letu dovolil v državo 125 tisoč beguncem, med drugimi pa se bo zavzemal za človekove pravice LGBTQI usmerjenih ljudi po vsem svetu. Njegov svetovalec za nacionalno varnostje že prej napovedal zamrznitev nekaterih ukrepov prejšnje administracije, med njimi tudi umikanje ameriške vojske iz Nemčije. Še posebej odločno je napovedal prenovo odnosov z zavezniki ter posvetovanje o odgovorih na zunanjepolitične in druge izzive, med te pa, kot kaže, ne šteje Savdske Arabije. Puščavski kraljevini je napovedal konec podpore za vojno v Jemnu, pa čeprav je omenil tudi napade nanjo.Prejšnji republikanski državni sekretarje Bidnovo napoved, da se Amerika vrača, komentiral z vprašanjem, kam naj bi se vračala. V televizijskem intervjuju je izrazil upanje, da ne h kalifatu Islamske države v Siriji, velikem kot Velika Britanija, s katerim je obračunal predsednik