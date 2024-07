Predsednik Biden zbolel za covidom-19

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo objavljenem intervjuju naznanil, da bi se umaknil le po nasvetu svojih zdravnikov, malo kasneje je njegova predstavnica za tisk sporočila, da se je nalezel covida-19. Večkrat cepljen naj bi imel le mile simptome in tudi njegov zdravnik pravi, da le kašlja ter se malo slabše počuti.

»Bolan sem,« je v sredo zvečer tvitnil sam Biden, a v besedni igri v angleščini dodal, da je naveličan »Elona Muska in njegovih bogatih prijateljčkov, ki hočejo kupiti te volitve«. Demokratski predsednik ZDA je državljane zaprosil za denar za zmago nad republikanskim tekmecem Donaldom Trumpom, potem pa je moral zaradi okužbe s covidom-19 odpovedati nastop v Las Vegasu. Na predsedniško letalo, ki ga je vrnilo v domačo delawarsko vilo, se je povzpel še počasneje kot sicer.

Velik del volivcev za konec politične kariere

Bodo zdaj zdravniki 81-letnemu prvaku ZDA svetovali, naj se umakne iz tekme za ponovno izvolitev? Številni veljaki njegove stranke to že počnejo po katastrofalnem nastopu na TV soočenju s Trumpom. V sredo se jim je pridružil vplivni voditelj demokratske večine v senatu Chuck Schumer, za končanje Bidnove politične kariere pa se na raziskavah javnega mnenja zavzema tudi vse večji delež demokratskih volivcev.

Biden med vzpenjanjem na predsedniško letalo. FOTO: Tom Brenner/Reuters

Bidnovi zdravniki so za zdaj sporočili le, da jemlje protivirusno zdravilo paxlovid, med vkrcavanjem v predsedniško letalo kljub okužbi pa ni nosil maske. Prav tako ne nekaj ur pred tem v restavraciji z mehiško hrano v Las Vegasu, kjer je govoril in se rokoval s številnimi ljudmi. Predsednik, ki je v nedavnem intervjuju za televizijsko družbo ABC izjavil, da se bo umaknil le, če mu bo to ukazal Vsemogočni, je tokrat že tretjič okužen s covidom-19. Prvič in drugič je bil julija 2022 z devetimi dnevi premora med obema okužbama, tokrat pa je tvitnil še: »Naj vas ne skrbi preveč zame!«

Na republikanski strani je na konvenciji v Milwaukeeju nastopil podpredsedniški kandidat J.D. Vance. »Nocoj je noč upanja, praznovanje tega, kar je Amerika nekoč bila in kar bo po božji milosti kmalu spet,« je povedal pod napisi s Trumpovimi slogani »Naredimo Ameriko spet veliko!« Po njegovem prepričanju je sveta dolžnost ohraniti ameriški eksperiment za otroke in vnuke. Del govora je posvetil 45. predsedniku Trumpu, ki po njegovem ni potreboval politike, ampak je njega potrebovala država. Bil je eden najbolj uspešnih poslovnežev sveta, zdaj mora prenašati obrekovanje, pregone in poskus umora. »Pomislite na laži, ki jih pripovedujejo o Donaldu Trumpu, potem pa si poglejte njegovo fotografijo z dvignjeno pestjo!«

Republkanski podpredsedniški kandidat J.D. Vance. FOTO: Andrew Harnik Getty Images Via Afp

To je republikanska stranka prihodnjih štirih let, združena v ljubezni do Amerike ter zavezana svobodi govora in proste izmenjave idej, je ocenil 39-letni sin revne, problematične družine iz Apalačev ter diplomiranec elitne univerze Yale, marinec in senator. »Uradno sprejemam vaše imenovanje za podpredsednika Združenih držav Amerike!« Ko je obiskoval četrti razred osnovne šole, je poklicni politik z imenom Joe Biden podprl »slab trgovinski dogovor Nafta, ki je nešteta ameriška industrijska delovna mesta preselil v Mehiko.« Ko je bil v srednji šoli, je Biden Kitajski ponudil dogovor, »ki je uničil še več ameriških delovnih mest«, kasneje je podprl »katastrofalno invazijo Iraka«.

»Na vsakem od teh korakov so majhna mesta kot moje iz Ohia ali iz sosednje Pensilvanije ali Michigana ali drugod po državi izgubljala delovna mesta in otroci so bili poslani v vojno.« Vance se je v veri, da gre pri iraški vojni za pravično, tudi sam vpisal med marince ter bil kmalu razočaran. Obsodil je preplavljanje Amerike s poceni kitajskimi izdelki ter mamilom fentanil, od katerega je bila odvisna tudi njegova mama, zato ga je vzgajala stara mama.

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump ima po poskusu atentata še vedno obvezo na ušesu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

»Nekateri pravijo, da sem živel ameriške sanje in imajo prav,« je dejal politik, ki hoče biti po lastnih besedah predvsem dober mož in oče ter svoji družini dati, česar sam ni imel kot otrok. Obtoževal je, da se je desetletja razkol med manjšino z oblastjo in blagostanjem v Washingtonu ter vsemi drugimi povečeval, Donald Trump je po njegovem zadnje upanje za Ameriko. Med navzočimi na republikanski konvenciji v Milwaukeeju je pozdravil tudi svojo mamo, ki je, kot je poudaril, že skoraj deset let ozdravljena odvisnosti.

Amerika je bila ustanovljena na idejah, je opozoril republikanski podpredsedniški kandidat J.D. Vance, a je tudi narod, ki sprejema priseljence po lastnih pravilih. Spomnil je na dom svojih prednikov v Kentuckyju, kjer je skupni družinski grob, na območje med najrevnejšimi v državi: »To je naša domovina!«