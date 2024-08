Predsedniški kandidat za neprebojnim steklom

Ameriška tajna služba bo na prihodnjih predvolilnih shodih, ki jih bo štab Donalda Trumpa pripravljal na prostem, za varovanje republikanskega kandidata za predsednika ZDA uporabila neprebojno steklo, kar je ukrep, sicer rezerviran samo za aktualne predsednike in podpredsednike. Kot so poročali ameriški mediji, obstajajo načrti, da bi oder, na katerem bo nastopil Trump, ki je julija preživel poskus atentata, s treh strani obdali z balističnim steklom.

Od poskusa atentata na shodu v Butlerju, kjer jo je Trump odnesel s poškodovanim uhljem, je pa v streljanju umrl udeleženec shoda Corey Comperatore, še dva človeka sta bila ranjena, so v štabu republikanskega kandidata organizirali že skoraj ducat dogodkov, vendar so bili vsi v zaprtih prostorih. Na nedavnem takšnem dogodku v Harrisburgu v Pensilvaniji je Trump izrazil obžalovanje zaradi lokacije in svojim privržencem zagotovil, da shodov na prostem nikakor ne bo opustil.

Kot je poročal Washington Post, je tajna služba, ki je vse od omenjenega poskusa atentata pod pritiskom kritik republikancev, da je preslabo zaščitila njihovega kandidata, plošče iz balističnega stekla že začela postavljati po državi, kar bi olajšalo tudi prevoz na Trumpove dogodke, sicer pa naj bi jih uporabili pri varovanju podpredsednice Kamale Harris, demokratske kandidatke za predsednico ZDA, če bo to seveda upravičeno. Do zdaj so takšen način varovanja uporabili samo za omenjeni najvišji politični funkciji v državi, edina izjema je bil dogodek novembra 2008, ko je Barack Obama, takrat še senator, v Chicagu proslavljal zmago na predsedniških volitvah.