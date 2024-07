Analiza atentata na Trumpa

Moje besedilo in analiza sta napisana na podlagi informacij, ki so bile na voljo 16. julija – atentat se je zgodil 13. julija.

Najprej – strelec je zadel Trumpovo uho, ubil enega in huje ranil nekaj gledalcev. Razdalja je bila za puško tako rekoč idealna (do 150 metrov), kakšen centimeter ali dva stran bi bila smrtna za Trumpa, zato ni verjetno, da bi šlo za inscenirani dogodek.

Drugo – verjetnost slučajnega dogodka je majhna do zelo majhna. Od 25 do 30 minut pred strelom so očividci opazili in večkrat opozorili varnostno službo, da je na strehi človek s puško v vizualni liniji z govorniškim odrom. Na tej razdalji so strehe vedno zastražene z varnostniki, ta ni bila. Policist, ki je splezal na streho, se je umaknil, ni ustrelil v zrak, ni vpil, ni sprožil alarma. Ostrostrelci na strehi nad Trumpom, ki so opazovali okolico, niso dobili informacije, da je človek s puško na sosednji strehi varnostnik, pa tudi oblečen ni bil tako. Stavba, s katere je streljal atentator, je bila lokalni štab varnostnikov.

Naslednji del informacij je nepreverjen, vendar dosegljiv: menda so ostrostrelci že prej dobili navodilo, da ne smejo streljati, dokler drugi ne sprožijo prej.

Ob množici teorij zarote lahko najprej črtamo tisto, da je bil strel uprizorjen brez namena ubijanja. Ostaneta dve tezi: ali je šlo za res izjemno, ampak res fenomenalno izjemno nekompetentnost varnostnih sil, katerih ena izmed osnovnih nalog je preprečiti strele s puško z oddaljenosti nekaj sto metrov, pri čemer imajo na voljo izjemna tehnična in človeška sredstva (npr. drone, nadzore …), ali pa je bil v ozadju neki scenarij »poslabšanja varovanja«, bolj verjetno lokalen kot globalen.

Glede na izkušnje o »osamljenih duševno motenih volkovih« in »slučajnih pomotah« bo zanimivo videti, kaj bodo sporočile strokovne ugotovitve. Je pa v vsakem primeru žalostno poslušati in gledati tak nivo varovanja enega najbolj ogroženih pomembnih ljudi, pa če se strinjamo z njegovimi pogledi in načinom komunikacije ali ne.