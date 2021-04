07.08 Indija z novim dnevnim rekordom potrjenih okužb in smrtnih žrtev

FOTO: Danish Siddiqui/Reuters

05.00 Predvečer praznika dela drugič zapored brez organiziranih kresovanj

04.50 Praznovanje mednarodnega dneva jazza večinoma še virtualno

00.00 Vlada spremenila merilo števila oseb v kulturnih in verskih objektih v petih regijah

Vlada je do 9. maja podaljšala veljavnost odlokov o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode. FOTO: Jure Eržen/Delo

Iz Indije prihajajo zopet novice o črnem dnevu z novim rekordom smrtnih žrtev; v enem dnevu so zabeležili kar 3.500 smrtnih žrtev in pa kar 386.000 novih okužb, piše britanski Guardian. V Indiji so od konca februarja zabeležili kar 7,7 milijonov primerov novih okužb s koronavirusom. Indija, ki se zaradi pomanjkanja prostora v bolnišnicah, in tudi v krematorijih, sooča s hudo krizo, je prosila za mednarodno pomoč. Danes je tja tako že prispela prva ameriška nujna pomoč ; vojaški transporter Super Galaxy, ki je tovoril več kot 400 jeklenk s kisikom in drugo medicinsko opremo ter skoraj milijon hitrih testov, je pristal v indijskem glavnemu mestu New Delhi. Med zadnjimi je po poročanju Guardiana pomoč ponudila tudi Japonska.Na predvečer praznika dela bomo zaradi epidemije še drugo leto zapored ostali brez kurjenja kresov in s tem povezanih sindikalnih slovesnosti ter veselic, kar sicer predstavlja dolgoletno tradicijo po vsej Sloveniji. Lani so bila kresovanja povsem prepovedana, letos pa večje prireditve onemogoča odlok o prepovedi zbiranja več kot desetih ljudi.Tradiciji se verjetno povsem ne bo mogoče izogniti, zato je pričakovati vsaj manjše družinske in neorganizirane kresove, pri čemer uprava za zaščito in reševanje vse organizatorje kresovanj poziva, da pri tem upoštevajo varnostne ukrepe. Zagotovljena mora biti požarna straža, v primeru požara v naravnem okolju pa je treba na telefonsko številko 112 nemudoma obvestiti pristojni regijski center za obveščanje.Ob današnjem mednarodnem dnevu jazza Unesco s svojim uradnim partnerjem, Jazzovskim inštitutom Herbie Hancock, spodbuja k praznovanju, po potrebi virtualno. »Dobrodošli so domači nastopi, video pozdravi in drugi izrazi solidarnosti z vsega sveta,« je zapisala organizacija. V Sloveniji se dnevu pridružuje Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije.Vlada je na včerajšnji dopisni seji do 9. maja podaljšala veljavnost odlokov o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode. Ob tem je v petih statističnih regijah spremenila merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine z dosedanjih 30 na 20 kvadratnih metrov na osebo. Tako na področju ponujanja kulturnih storitev kot kolektivnega uresničevanja verske svobode to velja za pomursko, koroško, osrednjeslovensko, goriško in obalno-kraško regijo. Merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine je vlada z dosedanjih 30 kvadratnih metrov na osebo ali več oseb, če so iz skupnega gospodinjstva, spremenila na 20 kvadratnih metrov.V ostalih statističnih regijah; podravski, savinjski, zasavski, posavski, jugovzhodni, gorenjski in primorsko-notranjski regiji pa merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine ostaja nespremenjeno, torej 30 kvadratnih metrov. Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev in kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.