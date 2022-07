S čim bo Zelenski potrkal na vest slovenskih poslancev?

V nadaljevanju preberite:

V nagovoru ameriškega kongresa je posledice ruske agresije na Ukrajino primerjal z napadom na newyorška dvojčka, španskim parlamentarcem je usodo ukrajinskih mest poskusil približati z nacističnim uničenjem baskov­ske Guernice, pred romunskimi pa je, denimo, režim Vladimirja Putina primerjal z železno pestjo Nicolaeja Ceaușescu​ja. Po približno 30 nagovorih zakonodajnih teles prijateljskih držav in štirih mesecih ruske totalne vojne proti Ukrajini bo Volodimir Zelenski danes prek videopovezave nastopil še pred slovenskim državnim zborom.

Govor ukrajinskega predsednika bo verjetno sledil podobnim temam in usmeritvam, kot so zaznamovale njegove nastope pred parlamenti drugih liberalnih demokracij. Pričakovati je, da bo Zelenski tudi pred slovenskimi poslanci ponovil argumente, zakaj mora Zahod stati ob Ukrajini, jo sprejeti medse in jo z orožjem, finančno pomočjo in sankcijami podpirati v boju proti ruskemu agresorju.