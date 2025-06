Pregled na mejah je postal normalno stanje

V nadaljevanju preberite:

Ko bodo notranji ministri iz držav EU v četrtek v luksemburškem kraju Schengen praznovali 40-letnico sporazuma, s katerim so države Beneluksa, Francija in Zahodna Nemčija leta 1985 postavile temelje Evrope brez meja, bo ozračje manj veselo, kot bi si zaslužil visoki jubilej. Skoraj desetletje, od velike begunske krize v letih 2015 in 2016, je schengen pod velikim pritiskom.

Države razloge, s katerimi upravičujejo podaljšanje nadzora, navajajo na široko. Slovenija je, denimo, za še eno podaljšanje nadzora na meji s Hrvaško od 22. junija do 21. decembra navedla resne grožnje javnemu redu in notranji varnosti. Velike naj bi bile grožnje s terorizmom, organiziranim kriminalom in trgovanjem z orožjem. Obstajajo tudi nevarnosti infiltracije teroristov v migracijske tokove prek Zahodnega Balkana, hibridne grožnje Rusije in Belorusije.