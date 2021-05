Prekinitev ognja, ki zahteva trajno politično rešitev

Potem ko je v petek ob dveh zjutraj začela veljati prekinitev ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, je na območju Gaze, kjer je bilo v enajstih dneh izraelskega bombardiranja ubitih 232 ljudi (med njimi 65 otrok), izbruhnilo slavje. Tisoči, veseli, da so preživeli, so na ponovno uničenih ulicah proslavljali prekinitev ognja (ne gre za premirje). V Izraelu evforije – kaj šele občutkov zmagoslavja – ni bilo mogoče čutiti.



Izbruh veselja na ulicah Gaze je mogoče razumeti: zadnjih enajst dni in noči je bilo peklenskih. V palestinski sredozemski enklavi, enem najbolj gosto poseljenih območij, se ves ta čas prav nihče ni počutil varnega. Obenem pa so prebivalci Gaze, travmatizirani od številnih vojn in življenja pod dolgoletno izraelsko blokado, zaradi bombardiranja »izpustili« slavje ob zaključku ramazana – izjemna čustva, ki jih je bilo slišati v petkovih zgodnjih jutranjih urah, so bila znak preživetja, vitalnosti in skoraj neverjetne vzdržljivosti dveh milijonov prebivalcev največjega odprtega zapora na svetu.