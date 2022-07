Premier Mario Draghi odstopil

Italijanski premier Mario Draghi je danes predsedniku države Sergiu Mattarelli ponudil odstop, ki ga je ta sprejel, so sporočili s Kvirinala. Kot so dodali, bo vlada opravljala tekoče posle, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Italiji se najverjetneje obetajo predčasne volitve.

Draghi je nepreklicno odstopil, potem ko v sredo v senatu na glasovanju o zaupnici ni prejel široke podpore in je razpadla koalicija narodne enotnosti. Kot so sporočili iz predsedniške palače, je Draghi Mattarelli ponudil »svoj odstop in odstop svoje vlade«. »Predsednik republike se je s tem seznanil. Vlada bo opravljala tekoče zadeve,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili s Kvirinala.

Kasneje so sporočili še, da se bo Mattarella popoldne v skladu z 88. členom ustave sestal s predsednikoma poslanske zbornice in senata Robertom Ficom in Elisabetto Casellati. Omenjeni člen ustave govori o tem, da lahko predsednik razpusti enega ali oba domova parlamenta.

Po pričakovanju jeseni predčasne volitve

Predsednik bo zdaj odigral ključno vlogo pri reševanju krize. Po pričakovanjih bo razpustil parlament ter za jesen sklical predčasne volitve, omenja se konec septembra ali začetek oktobra.

Lahko bi sicer Draghija tudi pozval, naj oblikuje novo vladno koalicijo, oziroma bi lahko to nalogo poveril komu drugemu, a po mnenju analitikov to ni zelo verjetno. Redne volitve bi sicer morale biti v Italiji prihodnjo pomlad.

Draghi, ki je vlado vodil od februarja 2021, je v sredo v senatu sicer dobil zaupnico, ne pa tudi široke podpore. To je postavil kot pogoj za obstanek na položaju premierja, potem ko Mattarella njegovega odstopa prejšnji teden ni sprejel. Tri koalicijske stranke – Liga, Naprej Italija in Gibanje pet zvezd – niso glasovale, s tem pa je razpadla koalicija narodne enotnosti.

Vodji Lige in stranke Naprej Italija Matto Salvini in Silvio Berlusconi sta sicer izražala pripravljenost ostati v vladi, a sta od Draghija terjala, da se odreče sodelovanju z Gibanjem pet zvezd, na takšno pogojevanje pa nekdanji šef ECB ni pristal. Salvini in Berlusconi računata, da bosta imela od predčasnih volitev več koristi kot od tega, da bi v času, ko se tudi Italija sooča z draginjo in energetsko krizo, ostala v vladi.

Draghiju številni pozivi, naj si premisli

Vsi v njunih strankah sicer ne delijo tega mnenja, tako je danes stranko Naprej Italija zapustil minister za javno upravo Renato Brunetta, ki je dejal, da so nekateri lastne interese postavili pred interese države.

Draghi je bil sicer po napovedi odstopa prejšnji četrtek deležen številnih pozivov, naj si premisli glede odstopa. K temu ga je pozvalo okoli 2000 županov, poslovneži, akademiki in drugi, ki so poudarjali, da je ključno, da ima država v negotovih časih trdno vlado za pripravo proračuna za leto 2023 in začetek koriščenja sredstev iz evropskega sklada za okrevanje.

Glede na zadnje raziskave javnega mnenja se na volitvah zmaga obeta skrajno desnim Bratom Italije Giorgie Meloni, ki edini med parlamentarnimi strankami niso bili v Draghijevi koaliciji. Dobili naj bi nekaj čez 20 odstotkov glasov, tako da bi morali za obiskovanje vlade iskati partnerje, med katerimi se omenjata prav Liga in Naprej Italija.