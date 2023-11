Ukrajina tarča novih ruskih napadov z droni in raketami

Več ukrajinskih regij je bilo ponoči tarča novih ruskih napadov z droni in raketami, so sporočile ukrajinske sile. Zračna obramba je sestrelila 19 od 31 dronov. V jutranjih urah pa je bil Kijev po skoraj dveh mesecih relativnega miru znova tarča raketnega napada. Oblasti za zdaj ne omenjajo morebitnih žrtev napadov.

»Uničenih je bilo 19 sovražnikovih brezpilotnih letal tipa šahed. Ruski okupatorji so večino brezpilotnih letal poslali na območje fronte,« so sporočile ukrajinske letalske sile in dodale, da je Rusija ponoči v napadu uporabila tudi več raket.

V regiji Dnepropetrovsk sta dve brezpilotni letali zadeli stavbo, kar je po navedbah oblasti povzročilo požar. Tudi v Kijevu so poročali o napadih z droni, ki pa naj bi jih zračna obramba prestregla.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je nato danes sporočil, da so v okolici Kijeva zjutraj odjeknile eksplozije, in ljudi pozval, naj se zatečejo v zaklonišča.

»Po dolgem premoru, ki je trajal 52 dni, je sovražnik obnovil raketne napade na Kijev,« je danes dejal vodja vojaške uprave Kijev Sergej Popko. Tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Ignat pa je potrdil, da je šlo za balistične rakete. Na vprašanje, zakaj se je zračni alarm sprožil šele po eksploziji, je Ignat pojasnil, da »balistične rakete letijo izjemno hitro in na radarjih niso tako vidne kot manevrirne rakete«.

Rakete naj bi sicer zadele polje v okolici Kijeva in poškodovale pet hiš. Oblasti za zdaj ne omenjajo morebitnih žrtev napada.