Preživetje prebivalstva Gaze je odvisno od humanitarne pomoči

Izrael širi omejitve pri dobavah pomoči za Gazo; prihaja je zelo malo in omejitve se povečujejo, je v ponedeljek opozoril vodja agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini. Kot zadnji tak primer je navedel izraelsko zavrnitev tovornjaka s pomočjo, ker je ta vključevala medicinske škarje.

Kot je na omrežju X zapisal Lazzarini, so škarje, ki se koristijo pri oskrbi otrok, del dolgega seznama, ki jih izraelske oblasti prepovedujejo z utemeljitvijo, da gre za blago z dvojno rabo.

Na tem seznamu so tudi številni drugi medicinski pripomočki, kot so anestetiki, solarne luči, kisikove jeklenke, tablete za čiščenje vode, zdravila proti raku itd.

V luči vse hujše humanitarne krize v Gazi Lazzarini poziva k pospešeni dobavi pomoči, saj da je od nje odvisnih dva milijona življenj.

Iz mesta Gaza na severu palestinske enklave katarska televizija Al Džazira medtem danes poroča o domnevnem četrtem napadu izraelskih sil na civiliste, ki so čakali na razdeljevanje pomoči. V streljanju naj bi izraelski vojaki ubili devet ljudi, še 20 pa ranili.

Ladja Open Arms s pomočjo za Gazo zapustila Ciper

Open Arms FOTO: Iakovos Hatzistavrou/AFP

Ladja Open Arms z okoli 200 tonami humanitarne pomoči za prebivalce Gaze je davi izplula iz ciprskega pristanišča Larnaka, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica španske dobrodelne organizacije Open Arms.

Predelani vlačilec s približno 200 tonami pitne vode, hrane in zdravil na krovu bi moral prvotno iz Larnake izpluti v nedeljo, vendar so pristojni odhod preložili. Do nerazkrite lokacije ob obali Gaze naj bi potreboval dva do tri dni. Na cilju bo pomoč predvidoma raztovorila ekipa ameriške humanitarne organizacije World Central Kitchen.

Gre za prvo pošiljko pomoči v okviru pomorskega humanitarnega koridorja za Gazo. Pobude za dostavo pomoči v enklavo iz zraka in z morja so se okrepile v luči vse resnejših opozoril Združenih narodov in drugih organizacij, da je v Gazi lakota neizbežna in da je več otrok že umrlo zaradi pomanjkanja hrane.

Po navedbah ZN pomoč iz zraka in po morju sicer ne more v celoti nadomestiti pomoči, ki dospe po kopnem. Izrael, ki je tarča obtožb o oviranju dobav pomoči, zato pozivajo, naj z odprtjem dodatnih poti in prehodov omogoči večji dotok pomoči na območje.