Pri padcu helikopterja umrlo pet članov posadke

V padcu helikopterja v francoskih Alpah je umrlo pet izmed šestih ljudi na krovu. Vzrok za nesrečo še ni znan, a najverjetneje jo je zakrivilo slabo vreme, poroča BBC. Helikopter je strmoglavil v torek okoli sedmih zvečer v bližini mesta Bonvillard v Savoji.Helikopter je bil v lasti zasebnega podjetja, ki izvaja iskalne in reševalne akcije, posadka pa je bila na urjenju za reševanje. Sestavljali so jo dva pilota, dva gorska reševalca in dva upravljavca vitlov. Nesrečo je preživel le pilot helikopterja, ki je hudo ranjen poklical pomoč.Trije reševalni helikopterji se zaradi goste megle do kraja nesreče niso mogli prebiti, pilota so rešili gorski reševalci in ga odnesli peš. Kraj nesreče bo danes obiskal notranji ministerin tudi preiskava nesreče že poteka, poroča Reuters.Gre za že drugo tragično helikoptersko nesrečo v Franciji v zadnjih dvanajstih mesecih. V začetku lanskega decembra so v padcu helikopterja v bližini Marseilla umrli trije reševalci.