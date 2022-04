Pričakujejo, da bo imel Golob posluh za gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so bile oči nemške javnosti in politike minuli konec tedna uprte predvsem v francoske predsedniške volitve, volitve v Sloveniji niso bile neopažene. Zlasti zato ne, ker sta obe državi bili pomembno bitko med desnim populizmom in liberalizmom. Tako v Franciji kot v Sloveniji je prevladala druga opcija, nemški odzivi pa so bili ob takšnem izidu polni izrazov olajšanja. Desnim populistom, ki jih v Evropski uniji pooseblja madžarski premier Viktor Orbán, ni uspelo.