Priključitev okupiranih ukrajinskih ozemelj veliko bolj šokirala Zahod

Za eskalacijo tako vojne v Ukrajini kot globalnih napetosti se ruski predsednik v zadnjih tednih ni odločil zaradi moči. Nasprotno. Po ponižujočem vojaškem porazu na severovzhodu Ukrajine, kjer so ukrajinske enote med silovito protiofenzivo v beg poslale več tisoč ruskih vojakov in zasegle ogromne količine ruskega orožja, je vrh ruskih vojaških in varnostno-obveščevalnih struktur moral nekaj ukreniti.