Tajna sporočila princese Latife iz dubajske zlate kletke so usahnila

Britansko sodišče je lani šejku Mohammedu binu Rašidu al Maktumu pripisalo odgovornost za ugrabitev hčerk in ustrahovanja soprog. FOTO: Web Caren Firouz/Reuters

»Talka sem, vilo so spremenili v zapor,« je v video sporočilu povedala, ena izmed 30 otrok vladarja Dubaja in podpredsednika ter premiera Združenih arabskih emiratov. O njeni usodi se svet sprašuje vse od leta 2018, ko ji je spodletel poskus pobega iz Dubaja. Sedaj je znano, da so tudi njena tajna sporočila prijateljem iz dubajske zlate kletke usahnila.Latife v javnosti niso videli vse od njene prisilne vrnitve v Dubaj, na dvoru njenega očeta, enega najbogatejših svetovnih voditeljev, so objavili le, da ji nudijo »potrebno nego in podporo«. Kdaj v preteklosti so jo razglasili tudi za mlado žensko z duševnimi težavami.»Vsa okna so zaprta, ne morem jih odpreti,« je danes 35-letna princesa povedala v enem izmed videov, posnetih v kopalnici, ki jih je v torek objavil program BBC Panorama. Kopalnica je, kot je dodala, edina soba, v katero se je lahko zaklenila in v kateri je bila lahko sama. Povedala je tudi, da se boji za svoje življenje. Pred vilo je bilo sodeč po njenem opisu pet policistov, v njej še dva.Kdaj natanko je ob pomoči pretihotapljenega mobilnega telefona posnela video sporočila, ni znano. V enem izmed njih je povedala tudi, da ji je eden od oboroženih očetovih specialcev ob prisilni vrnitvi – neuspel poskus pobega z jahto se je končal blizu obale Indije – z injekcijo vbrizgal pomirjevalo.Da so telefon približno leto dni po njeni vrnitvi v Dubaj uspeli pretihotapiti k njej, trdijo v kampanji Osvobodite Latifo!, eden njenih ustanoviteljev, sicer tudi odvetnik princese, pa ob tem znova poziva h koncu »grozljivega obdobja starševske in človeške zlorabe, ki je močno ogrozila ugled Združenih arabskih emiratov«.Prijatelji princese so se za objavo videov odločili zaradi skrbi, ker so njena sporočila iz zastražene vile usahnila. Videe, ki jih je priskrbela princesina finska prijateljica– pomagala ji je že pri neuspelem pobegu –, so sicer predali tudi Združenim narodom.Šejkovi odvetniki se na vprašanja glede teh sporočil še niso odzvali,, ki ga v Londonu zastopa v sodni bitki z njegovo ženo (eno izmed šestih), princeso– tej je, kot znano, pobeg z dvema otrokoma iz dubajske zlate kletke v Veliko Britanijo uspel –, pa je odvrnil, da tega ne more komentirati. Mimogrede, tudi starejšo Latifino sestroso leta 2000 ugrabili v Cambridgu in vrnili v Dubaj, potem ko se je skušala umakniti iz družine. Britansko sodišče je šejku lani pripisalo odgovornost za ugrabitev svojih hčerk in ustrahovanja soprog.V uradu Združenih narodov za človekove pravice so napovedali, da se bodo pri Združenih arabskih emiratih pozanimali o statusu princese in morda sprožili preiskavo, britanski zunanji ministerpa se je na objavo sporočil odzval z besedami, da bi bilo zelo dobrodošlo, če bi Združeni arabski emirati svetu pokazali, da je princesa živa in zdrava. Zatrdil je, da se kljub občutljivosti temu vprašanju ne nameravajo izogniti.