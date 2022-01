Pripadnike skrajno desne skupine so zaradi napada na kongres obtožili vstaje

Ameriško zvezno tožilstvo je v četrtek 11 pripadnikov skrajno desne militantne skupine Varuhi prisege zaradi napada na kongres 6. januarja lani obtožilo sodelovanja v zaroti za vstajo proti vladi. To so prve obtožnice za vstajo po tem, ko je bilo zaradi napada na kongres aretiranih in obtoženih že več kot 700 oseb.

Policisti so v četrtek aretirali ustanovitelja skupine, 56-letnega Stewarta Rhodesa in 63-letnega Edwarda Valleja. Rhodes se osebno napada na kongres ni udeležil, obtožnica pa mu očita, da ga je pomagal organizirati in je k njemu spodbujal druge.

Policisti so v četrtek med drugim aretirali ustanovitelja skupine, 56-letnega Stewarta Rhodesa. FOTO: AFP

V skupini Varuhi prisege so večinoma nekdanji policisti, vojaki, gasilci in reševalci. Rhodes je nekdanji vojaški padalec s pravno diplomo univerze Yale. Po predsedniških volitvah 2020 je trdil, da jih jeizgubil s prevaro.

Pred napadom na kongres naj bi pri Varuhih prisege izdelali podrobne načrte. Organizirali so se v več skupin. Nekateri so napadli kongres, nekateri pa so bili v pripravljenosti v bližini.

Obtožnica trdi, da so se več tednov pripravljali na oboroženo nasilje, kupovali orožje in delali načrte za bitke. Oblečeni v kamuflažne uniforme so potem 6. januarja šli nad kongres. Ena skupina se je tepla s policisti v kongresni rotundi, druga pa se je razpršila po kongresu v lovu na kongresnike.

Zagrožena kazen za vstajo je 20 let zapora. Obtožnica za vstajo je bila nazadnje uspešna proti štirim iz Portorika, ki so napadli kongres leta 1954 in ranili pet kongresnikov.

V napadu na kongres lani je sicer sodelovala tudi skupina Ponosni fantje, vendar proti njenim članom doslej ni bilo obtožnice zaradi vstaje.

Trumpovi privrženci so 6. januarja sicer napadli kongres, da bi preprečili uradno potrditev zmage demokrata Joeja Bidna na predsedniških volitvah novembra 2020. FOTO: Saul Loeb/AFP

Doslej so napada na policiste obtožili 150 napadalcev in več kot 50 sodelovanja v zaroti. Več kot 70 obtoženih je v zaporu zaradi sodelovanja v izgredih, najmanj 183 je priznalo krivdo, od česar jih je bilo obsojenih 78. Na zaporne kazni le 35.

Rhodes je po volitvah svoje privržence pozival, naj gredo v Washington in pokažejo Trumpu, da je ljudstvo na njegovi strani. Pozval jih je, naj se pripravijo na boj s pripadniki levičarskih skupin, kot je antifa, tudi z orožjem, opozarjal na državljansko vojno in podobno.

Varuhi prisege so bili pred napadom na kongres v stiku prek aplikacije Signal, kjer so razpravljali o vstaji. Rhodes je bil na dan napada pred kongresom, vendar v poslopje ni vstopil. Na videoposnetku pred kongresom je organiziral člane svoje skupine.

FOTO: Jim Watson/AFP

Rhodesa je med drugim na zaslišanje poklical tudi kongresni odbor za preiskavo napada na kongres. Odbor ima trenutno sicer delo z republikanskimi kongresniki, ki se ne želijo udeležiti zaslišanja. V sredo je prošnjo za prihod zavrnil vodja republikanske manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy iz Kalifornije, ki se je 6. januarja pogovarjal s Trumpom in ga prosil, naj od napadalcev zahteva umik. Zdaj tega noče več potrditi. Pozive zavračata tudi Jim Jordan iz Ohia in Scott Perry iz Pensilvanije, ki sta bila 6. januarja v času napada prav tako v stiku s Trumpom.

Odbor je v sredo medtem izdal naloge za predajo informacij družbenim omrežjem Twitter, Meta (nekdanji Facebook), Reddit in YouTube. Odbor zahteva podrobne informacije o tem, kaj se je širilo po omrežjih glede laži o volilnih prevarah in glede priprav na napad. Odbor je doslej zaslišal več kot 340 oseb in izdal več deset nalogov za dokumente in pozivov na zaslišanje.

Trumpovi privrženci so 6. januarja sicer napadli kongres, da bi preprečili uradno potrditev zmage demokrata Joeja Bidna na predsedniških volitvah novembra 2020.