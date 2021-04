9.38 V nedeljo 234 na novo okuženih

8.55 Več kot polovica odraslih Američanov že prejelo najmanj en odmerek cepiva

7.07 Pristojni danes predvidoma z ravnatelji o samotestiranju učencev, do poldneva čas za prijavo maturantov na cepljenje

6.57 Odpirajo se terase gostinskih lokalov v osmih regijah

6.53 Ob upoštevanju ukrepov z današnjim dnem dovoljeno zbiranje do sto oseb na shodih

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v nedeljo v Sloveniji opravili 1605 PCR-testov in 6576 hitrih antigenskih testov ter potrdili 234 novih okužb. Skupno število aktivnih primerov znaša 11.883.Več kot polovica odraslih Američanov je do danes že prejelo najmanj en odmerek cepiva proti covidu-19. Skoraj tretjina vseh Američanov pa je že v celoti zaščitenih pred covidom-19, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Do nedelje je najmanj en odmerek cepiva prejelo okoli 50,4 odstotka vseh odraslih, kar je okoli 130 milijonov ljudi, je razvidno iz podatkov ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Delež cepljenih med rizičnimi skupinami in starejšimi od 65 let je 81 odstotkov, okoli dve tretjini pa jih je že zaščitenih pred virusom. V ZDA v povprečju na dan cepijo več kot tri milijone ljudi. Skupno so razdelili skoraj 210 milijonov odmerkov cepiva. Prva je bila medicinska sestra v New Yorku 14. decembra lani. V državi večinoma cepijo s cepivi proizvajalcev Moderna in Pfizer, začasno pa so opustili cepljenje s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson, potem ko so zaznali posamezne primere krvnih strdkov.Predstavniki ministrstev za izobraževanje, za zdravje ter NIJZ bodo predvidoma danes ravnateljem osnovnih šol predstavili potek samotestiranja na novi koronavirus za učence tretjega triletja. Maturanti pa imajo danes do 12. ure čas, da se prijavijo na cepljenje proti covidu-19 v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Da maturanti ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit, jih je vlada v prenovljeni nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 uvrstila med prednostne skupine. Na ministrstvu za zdravje zainteresirane dijake vabijo, naj se najkasneje danes do 12. ure prijavijo na cepljenje. Prijava je po njihovem pojasnilu pomembna, ker je od tega odvisna pravočasna dobava cepiv na cepilna mesta. Cepljenje maturantov so sicer pristojni napovedali za petek.Podoben sestanek glede samotestiranja, kot bo predvidoma danes, so imeli 9. aprila odgovorni že z ravnatelji srednjih šol, saj je bilo prvotno predvideno, da bi začeli poskusno samotestiranje dijakov že v petek, 16. aprila, vendar so začetek preložili zaradi zamude pri dobavi testov. Skupno 300.000 testov kitajskega proizvajalca Joysbio (Tianjin) Biotechnology, ki so v četrtek prispeli v državni logistični center Roje in jih je Slovenija kupila iz skupnega razpisa EU, je zdaj že pri regijskih štabih civilne zaščite. Minister za zdravjeje prejšnji teden ocenil, da bodo samotestiranje dijakov lahko izpeljali v tem tednu. Učenci zadnjega triletja osnovnih šol naj bi po torkovih navedbah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravjesamotestiranje začeli po prvomajskih praznikih. Za zdaj je znano, da naj bi se učenci in dijaki prostovoljno samotestirali zjutraj ob prihodu v šolo, da bi lahko v primeru okužbe odšli domov, še preden bi imeli tesnejše stike s sošolci. Vsak pozitiven test bo treba nato potrditi še s PCR-testom.V osmih statističnih regijah se bodo lahko danes odprle terase ter vrtovi gostiln in lokalov, strežba bo dovoljena med 7. in 19. uro. V večini regij gre za prvo odpiranje gostinskih lokalov po 23. oktobru lani. Strežba bo sicer morala potekati ob številnih varnostnih ukrepih, osebje restavracije oziroma lokala pa se bo moralo enkrat na teden testirati. V pomurski, podravski, koroški, zasavski, posavski, gorenjski, goriški in obalno-kraški regiji bo od danes dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Med mizami bodo morali sicer ponudniki med drugim zagotoviti razdaljo najmanj treh metrov, za mizo bodo lahko največ štiri osebe, osebje restavracije oziroma lokala pa se bo moralo enkrat na teden testirati na okužbo z novim koronavirusom. Od 23. oktobra lani do danes so lahko v večini regij gostinci storitve potrošnikom ponujali le v obliki dostave na dom ali osebnega prevzema. Del marca so sicer na terasah goste že lahko pozdravili gostinci v posavski regiji, jugovzhodni Sloveniji ter primorsko-notranjski regiji.Državni sekretar na gospodarskem ministrstvuje na vladni novinarski konferenci prejšnji teden ocenil, da bo odpiranje gostinskih vrtov in teras vneslo nekaj dodatnega optimizma med ljudi. Je pa tako gostincem kot potrošnikom položil na srce, naj upoštevajo navodila in pogoje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). »Kaj bo po enem tednu, je odvisno od vseh nas in tega, koliko smo se pripravljeni držati navodil NIJZ,« je poudaril. Lokalom v preostalem delu Slovenije še naprej ostaja možnost ponujanja hrane in pijače za osebni prevzem ali dostavo. Povsod po državi pa je pod določenimi pogoji dovoljeno tudi izvajanje storitev za poslovne subjekte.Z današnjim dnem je v Sloveniji ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do sto ljudi na organiziranih shodih. Udeleženci bodo morali skrbeti za ustrezno medsebojno razdaljo, v notranjih prostorih pa bo obvezno nošenje maske. S tem je vlada sledila odločitvi ustavnih sodnikov, ki so zadržali izvajanje odloka o prepovedi zbiranja. Spremembe odloka je vlada sprejela v petek. Minister za notranje zadeveje še pred tem na novinarski konferenci pojasnil, da je vlada pred ustavnim sodiščem sicer zagovarjala ohranitev prepovedi shodov z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom, a je to odločilo drugače. S tem je po ministrovih besedah prevzelo tudi odgovornost za to, da vladi in posvetovalni skupini posreduje predloge epidemioloških ukrepov, s katerimi bi bilo pri shodih mogoče preprečiti nastanek škodljivih posledic za zdravje ljudi. Da takšni ukrepi obstajajo, so namreč sodniki zapisali v odločbi.Od danes tako velja dovoljeno zbiranje do sto ljudi na organiziranih shodih. V zaprtih prostorih bo njihovo število omejeno na eno osebo oziroma gospodinjstvo na 30 kvadratnih metrov, obvezno bo nošenje mask. Tudi na prostem je zgornja dopustna meja števila udeležencev sto. Obenem bo število omejeno na eno osebo oziroma gospodinjstvo na deset kvadratnih metrov, pri čemer se bodo morali udeleženci držati medosebne razdalje 1,5 metra. Maske ob zagotavljanju ustrezne medosebne razdalje ne bodo potrebne, je povedal minister. Kot je še dejal Hojs, se je ustavno sodišče v tem primeru posebej opredelilo do shodov, ne pa tudi do prepovedi porok in slavij. Vlada bo tako po njegovi napovedi v tem tednu preučila, kako urediti še preostale aktivnosti v okviru istega odloka, saj po Hojsovih besedah ni razloga za razlikovanje med njimi.