Prizori iz Washingtona šokirali Bruselj

Osupli tudi v Natu

Joe Biden je stari znanec evropske politike in zagovornik tesnih čeztlantskih odnosov. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP





»20. januarja se ZDA vračajo na svetovni oder«

Bruselj – Napad na srce ameriške demokracije, sramota, zgroženost. To je le nekaj opisov odzivov v EU na prizore iz Washingtona. Takšne ocene položaja so bile doslej rezervirane za dogodke v demokratično manj razvitih državah sveta. Po slovesuUnija sicer pričakuje boljše odnose z ZDA.»Ameriški kongres je tempelj demokracije,« je zapisal predsednik evropskega sveta, ki je bil šokiran ob spremljanju prizorov iz Washingtona. Združenim državam zaupa, da bodo zagotovile miren prenos oblasti na. Tudi v očeh predsednice evropske komisijeje ključen miren prehod oblasti. Sama verjame v moč ameriških institucij in demokracije. »Joe Biden je zmagal na volitvah. Veselim se dela z njim kot prihodnjim predsednikom ZDA,« je zapisala.»To je neviden napad na demokracijo ZDA, njihove institucije in vladavino prava,« je zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik EU. Dogodke je ocenil kot obleganje demokracije. »To ni Amerika. Rezultati volitev 3. novembra morajo biti v celoti spoštovani,« je zapisal Borrell. Evropski komisar za gospodarstvopa je ob objavi ene od fotografij iz kongresnega poslopja na kratko zapisal: »Sramota.«Predsednik evropskega parlamentaje poslal pismo predsednici predstavniškega doma, v katerem ji je izrazil »polno podporo in solidarnost v teh izzivov polnih časih«. Tudi generalni sekretar Nataje bil osupel nad prizori iz Washingtona, pozval pa je spoštovanju rezultatov demokratičnih volitev.Portugalski zunanji ministerje v dopoldanskem pogovoru z bruseljskimi dopisniki ocenil, da je bil ton odzivov v EU enak: »Zaskrbljenost nad dogodki v Washingtonu in kritika Trumpove drže napeljevanja k protestom, s katero vzbuja dvom o rezultatih volitev kot temeljne značilnosti demokracije, podpiramo pa prizadevanja izvoljenega predsednika Joeja Bidna, da zagotovi miren in harmoničen prenos oblasti, ki ga pričakujemo v utrjenih demokracijah, kot so ZDA.«Unija sicer po prihodu Joeja Bidna v Belo hišo pričakuje nov zagon v čezatlantskih odnosih, ki so bili v štirih letih Donalda Trumpa na hudi preizkušnji. Vodja diplomacije predsedujoče svetu EU Santos Silva je izvolitev Bidna označil za izvrsten dogodek po težkem obdobju s Trumpom. »Bili smo obravnavani kot nasprotniki, in ne kot zavezniki. Bili smo žrtve izzivalne drže glede trgovine, Nato je bil v negotovosti,« je ocenil. Tako ZDA niso bile na strani EU pri multilateralnih vprašanjih, kot so podnebje ali trajnostni razvoj. Bidnovi cilji so glede tega blizu EU.»Od 20. januarja bo Amerika nazaj na svetovnem odru in zavezništvo ZDA z Evropo, vključujoč Združeno kraljestvo, bo na svojem mestu,« je prepričan portugalski zunanji minister. Največji napredek je pričakovati v slogu delovanja. Pri vsebinskih vprašanjih, denimo na področju trgovine, ki so zaznamovane z medsebojnimi carinskimi ukrepi, denimo v sporu glede subvencij Boeingu in Airbusu, je bil Washington zmeraj trd sogovornik Bruslja.