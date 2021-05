Provladni kanal objavil posnetek s Protasevičevim priznanjem

Domnevna prisila



Napovedi sankcij

Belorusija je v ponedeljek potrdila aretacijo opozicijskega aktivista in blogerja, ki so ga prijeli po prisilnem pristanku letala v Minsku. V javnosti se je pojavil posnetek, na katerem 26-letnik priznava očitana dejanja, a je po mnenju opozicije nastal pod prisilo. Po napovedi sankcij EU so podobno napovedale tudi ZDA.Protasevič se doma med drugim sooča z obtožbami na račun spodbujanja protestov proti dolgoletnemu predsednikuNa posnetku, ki je bil objavljen na vladi naklonjenem kanalu na aplikaciji Telegram, pravi, da se nahaja v centru za pridržanje v Minsku, in zatrjuje, da nima nikakršnih zdravstvenih težav ter da sodeluje s preiskovalci in priznava organizacijo »množičnih nemirov v Minsku«, vsebino videa povzema francoska tiskovna agencija AFP.Opozicija je v odzivu na posnetek zatrdila, da je bil v priznanje prisiljen, in poudarja, da so na njegovem obrazu vidni znaki nasilja.Pred tem je že belorusko notranje ministrstvo prav tako prek Telegrama potrdilo, da je Protasevič pridržan v Minsku, in zavrnilo poročila, češ da je zaradi težav s srcem v bolnišnici. S tem so oblasti v Minsku prvič od njegove aretacije v nedeljo sporočile, kje se nahaja.Skupaj z njim je bila prijeta tudi ruska državljanka, kar je potrdilo tudi rusko veleposlaništvo v Minsku. Glede na poročanje več medijev je Sapega blogerjeva partnerka.Beloruska opozicijska voditeljicaje izrazila zaskrbljenost za oba. Glede na informacije, ki so ji jih posredovali sorodniki Sapege, so jo odpeljali v zapor Okrestina v Minsku, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Dvojico so beloruske oblasti prijele v nedeljo, ko so letalo irske nizkocenovne družbe Ryanair, ki je na poti iz Grčije v Litvo letelo nad Belorusijo, prisilile, da je pristalo v Minsku. Svetovni voditelji so izražali ogorčenje nad dejanjem, ki ga označujejo kot državno ugrabitev in celo terorizem.Voditelji članic EU so v ponedeljek v Bruslju pozvali k prepovedi prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabo evropskih letališč. Prav tako so pozvali letalske družbe v EU, naj se izogibajo preletom nad Belorusijo, in se zavzeli za takojšnjo izpustitev Protaseviča. Sankcijam so naklonjeni tudi v ZDA.Enakega prijema se je sicer 2013 na željo ZDA poslužila Avstrija, ko je prestregla letalo bolivijskega predsednika, ker so domnevali, da je na letalu, žvižgač, ki je razkril ilegalne programe prisluškovanja, ki jih po svetu izvajajo ZDA. Sankcij proti Avstriji niso uvedli.