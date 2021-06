Protaseviča premestili v hišni pripor

Beloruskega opozicijskega novinarja in aktivista, ki so ga aretirali maja na letališču v Minsku, so premestili v hišni pripor, je danes sporočila beloruska opozicija. V hišnem priporu je tudi njegova partnerka»Ravnokar sem govoril s starši Romana Protaseviča. Premeščen je bil v hišni pripor. Vendar to ni svoboda. To je drugačne vrste zapor,« je danes na Twitterju zapisal svetovalec beloruske opozicijske voditeljiceDodal je, da agenti beloruske obveščevalne službe KGB živijo v isti sobi kot on. Starši nimajo stika z njim, bojijo pa se, da ga bo beloruski režim izkoristil za barantanje z Zahodom, je sporočil.Novinarjeva mati Natalija Protasevič je potrdila, da so za premestitev izvedeli prek zasebnih kanalov. Beloruske oblasti o tem niso obvestile ne njih ne njegovih odvetnikov, je dejala mati, ki živi v izgnanstvu na Poljskem. Njena hči, ki živi v Minsku, se je v četrtek srečala z bratom ter mu predala hrano in oblačila, je še povedala Protasevičeva po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.V hišnem priporu je tudi Protasevičeva partnerka Sapega, ki so jo maja skupaj z novinarjem aretirali na letališču, kamor so beloruske oblasti prisilno preusmerile Ryanairovo letalo, ki je bilo na poti iz Grčije v Litvo.Da so Sapego premestili v hišni pripor, je prek družbenega omrežja Telegram potrdil tudi njen odvetnik. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo njen primer »v bližnji prihodnosti rešen pozitivno,« navaja francoska tiskovna agencija AFP.Tihanovska pa je na Twitterju zapisala, da ima režim beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka Protaseviča in Sapego še vedno za talca. "Ključno je, da se ne dovoli trgovanja s političnimi zaporniki - to je edini način za dosego svobode vseh Belorusov, ki so zaprti iz političnih razlogov," je poudarila.Belorusko državno tožilstvo je medtem danes sporočilo, da so aretirano opozicijsko voditeljicoin, odvetnika aretiranega predstavnika opozicije, obtožili »zarote za prevzem oblasti«.