Protesti in opresija v Burmi se nadaljujejo

Vojaška hunta v Burmi je v boju s protestniki in opozicijo že drugo noč izklopila internet po vsej državi, kljub mednarodnim obsodbam. Z izklapljanjem interneta želijo prekiniti komunikacijo med nasprotniki vojaškemu udaru v državi.Vodja protestov leta 1988je državne uslužbence pozval k civilni nepokorščini in demonstracijam, rekoč, da je to najpomembnejši teden za državo. Proti njemu in številnim drugim upornikom iz osemdesetih je vojska že izdala nalog za aretacijo, poroča Guardian.Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je dva tedna po vojaškem udaru v Burmi in aretaciji voditeljice država v splošnem uporu, tako v urbanih središčih kot na podeželju.Varnostne sile medtem krepijo pritisk, da bi zatrle velike ulične proteste in zaustavile kampanjo civilne nepokorščine. Proti protestnikom v Mandalaju so v ponedeljek znova posredovali z gumijastimi naboji. Najmanj šest ljudi je bilo ranjenih, navaja AFP.Hunta je danes ponoči že drugo zaporedno noč tako rekoč izklopila internet po državi. Posebna odposlanka Združenih narodovje vojsko posvarila pred hudimi posledicami in zatrdila, da z izklopom interneta izpodbija »osnovne demokratične principe.«V Rangunu so sicer v ponedeljek zvečer potekali novi protesti, kljub močni prisotnosti vojske z oklepniki. Se je pa zbralo nekoliko manj ljudi kot v prejšnjih dneh, še navaja AFP.Aung San Su Či in predsednik, ki sta bila aretirana v začetku meseca, bosta predvidoma zaslišana v sredo. Njun odvetnik je dejal, da mu še ni uspelo z njima vzpostaviti stika.