Protestniki vladni ekipi: Dajemo vam odpoved

Nekaj tisoč ljudi se je v soboto, pet minut po 12. uri, zbralo na zagrebškem Trgu žrtev fašizma, in to pred stavbo, v kateri je sedež vladajoče desnosredinske HDZ. Osrednja zahteva protestnikov je bila odstop vlade na čelu z Andrejem Plenkovićem, ki je tudi vodja HDZ, pa tudi da oblast takoj prekliče uvedbo evra, napovedano za 1. januar 2023. Zahtevali so še predčasne parlamentarne volitve.