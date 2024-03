Protestniki z barvo nad glasovnice

Danes je minil prvi dan tridnevnega izbiranja novega predsednika Ruske federacije. Glasovalo je več kot 35 odstotkov od okoli 114 milijonov volivcev. Nastopajo štirje kandidati, toda vsi pričakujejo, da bo že v prvem krogu zmagal sedanji ruski voditelj Vladimir Putin.

Delovanje nekaterih od več kot 94.000 volišč so zmotili protestniki. Na petih voliščih so posamezniki z zeleno barvo polili skrinjice z glasovalnimi lističi. Prislužili so si kazensko ovadbo, tako kot tudi tri ženske, ki so na treh koncih države ne­uspešno poskušale zanetiti požar na volišču.

Predsednica centralne volilne komisije Ela Pamfilova je izjavila, da so nekateri od aretiranih storilcev priznali, da so jim za uničenje glasovnic obljubili plačilo. V Hersonski oblasti sta bili tarči ukrajinskega obstreljevanja dve volišči. Mrtvih ni bilo, le dva ranjena.

Putin je ponovil, da Ukrajina napada rusko ozemlje, ker hoče onemogočiti volitve. Na njihovo početje bo ruski narod odgovoril s še večjo enotnostjo, je prepričan 71-letni Putin.