Prva dama ZDA zbolela za covidom-19

Ameriška prva dama Jill Biden je zbolela za covidom-19 in z blagimi simptomi ostaja v družinski počitniški hiši v delawarskem obmorskem naselju Rehoboth Beach, so sporočili iz Bele hiše. Demokratski predsednik Joe Biden je bil v ponedeljek še negativen, ZDA pa se spet obetajo vroče razprave o maskah, cepivih in drugih ukrepih proti pandemiji.

72-letna prva dama ZDA je konec tedna preživela z možem predsednikom, ki se je v ponedeljek odpravil v Filadelfijo na obeleževanje praznika dela ter zatem v prestolnico. V Beli hiši pričakujejo, da bo v četrtek kot načrtovano odletel na vrh organizacije G20 v indijskem New Delhiju ter naprej v Vietnam, še prej pa ga bodo ponovno testirali. Sedanji sev covida-19 BA.2.86, imenovan tudi pirola, naj bi bil različica omikrona, v ZDA pa so ga zasledili že v Ohiu, Virginiji, Michiganu, New Yorku in Teksasu.

Predsednik Joe Biden in soproga Jill Biden. Foto Saul Loeb/Afp

Zakonca Biden sta covid-19 zadnjič prebolela lani poleti kljub večkratnemu cepljenju in nošnji mask in v ZDA se spet razgrevajo prepiri, ali v prvem obdobju pandemije predpisani ukrepi sploh kaj pomagajo. Veliko prahu je dvignil dolgoletni strokovnjak vlade za nalezljive bolezni Anthony Fauci z navajanjem statistik, ki ne kažejo zadostnih dokazov za učinkovitost mask. Na ravni posameznikov morda ščitijo, je dodal, a s tem ni pomiril viharja, ki ga je sprožil.

Zagrizeni nasprotniki Fauciju že brez tega očitajo finančno sodelovanje v wuhanskim inštitutom za virologijo, od koder tudi po domnevah nekaterih ameriških obveščevalnih služb izvira virus covida-19.

Med kritiki je tudi ponovni favorit za republikanskega predsedniškega kandidata Donald Trump, ki v vse glasnejših alarmih vidi napoved vmešavanja v prihajajoče predsedniške volitve. Številni republikanci soglašajo s teorijami zarote o Bidnovi zmagi na volitvah s pomočjo volilnih škatel na ulicah, glasovanjem brez obveznih osebnih dokumentov in podobnih ukrepov.

Dr. Anthony Fauci razburja tudi po upokojitvi. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Dobro leto pred prihodnjimi volitvami se lahko prepiri še zaostrijo, Trump in njegovi pa s prstom kažejo tudi na cenzuro, ki je že predmet kongresnih preiskav. Demokrati odgovarjajo, da sami pač raje kot republikanci volijo po pošti, Trump pa odbija veliko sredinskih volivcev.

Z dvema obtožnicama proti njemu zaradi domnevnih poskusov spreobrnitve volilnih rezultatov zadnjih predsedniških volitev, eni na zvezni ravni in drugi v Georgii, bodo Američani še bolj kot doslej na nasprotnih bregovih. Še posebej, če se bo tudi demokratska Bela hiša zavzela za karantene, s kakršnimi je Trump v polovici leta 2020 poskušal zajeziti pandemijo. Mnogi na ameriški desnici verjamejo, da se to ni niti najmanj posrečilo, in naznanjajo, da morebitnih novih prepovedi ne bodo ubogali.