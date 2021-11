Prva okužba z novo različico z nenavadnim številom mutacij že v EU

Nova različica koronavirusa, poimenovana B.1.1.529, ki so jo ta teden odkrili v Južni Afriki, se zaradi nenavadno velikega števila mutacij hitro širi. Znanstveniki opozarjajo, da bi lahko zato obšla imunost, pridobljeno s cepljenjem. Nekatere države so že omejile potovanja z juga Afrike oziroma sosednjih držav, k temu sta članice pozvala tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Layen in WHO, ki preučuje, kako nevarna je nova različica.

Popoldne so s slovenskega zunanjega ministratva sporočili, da spremljajo razmere in slovenskim državljanom, ki se tam nahajajo, svetujemo čimprejšnjo vrnitev. Opozarjajo, da nekatere države članice EU že ukinjajo letalske povezave in uvajajo dodatne zdravstvene ukrepe ob vstopu v EU. Hkrati tistim, ki so nameravali potovati v države z zaznano novo različico virusa, svetujejo, da nenujna potovanja odložijo ali opustijo.

Južnoafriški inštitut za nalezljive bolezni NICD je sicer v četrtek sporočil, da so v Južni Afriki odkrili prvih 22 primerov okužbe, doslej so po poročanju britanskega Guardiana potrdili sto primerov te različice, poleg Južne Afrike še v Bocvani, Hongkongu, tri primere so potrdili tudi v Izraelu, in sicer pri osebah, ki so se vrnile iz tujine, med njimi ena iz Malavija. Izrealski premier Naftali Bennett je o novi različici koronavirusa dejal: »Trenutno smo na robu izrednega stanja ... Naše glavno načelo je, da ukrepamo hitro, močno in zdaj.«

Novo različico pa so potrdili tudi v Belgiji, šlo naj bi za prvi primer v EU. Mlajša ženska je razvila simptome 11 ur po vrnitvi s potovanja v Egiptu. Povezav z Južno Afriko ni imela, poročajo belgijski mediji. Cepljena ni bila, prav tako pa pred tem ni zbolela za covidom-19.

Nova različica – nova grožnja?

B.1.1.529, ki naj bi jo po poročanju portala Politico preimenovali v »nu«, kar je po slovensko »ni«, ima zelo nenavadno konstelacijo mutacij, ki so skrb vzbujajoče, saj bi lahko pomagale izogniti se imunskemu odzivu telesa in naredile virus bolj prenosljiv, menijo znanstveniki. Vsaka nova različica, ki obide imunost, doseženo s cepljenjem, ali se hitreje širi kot trenutno prevladujoča različica delta, lahko predstavlja grožnjo svetu pri obvladovanju pandemije.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je pozvala k omejitvi potovanj. FOTO: AFP

Dr. Susan Hopkins, glavna medicinska svetovalka britanske zdravstvene varnostne agencije, je, kot piše Guardian, dejala, da je vrednost R ali efektivna reprodukcijska številka različice v južnoafriški provinci Gauteng, kjer so jo prvič zasledili, zdaj 2 – to je stopnja prenosa, ki ni bila zabeležena že od začetka pandemije, preden so se začele uvajati omejitve in ukrepi. Ko je R nad 1, pandemija eksponentno raste.

Omejitve potovanj

Številne države so zaradi nove različice že začele omejevati potovanja z juga Afrike, k čemur sta pozvali tudi WHO in predsednica evropske komisije. »Komisija bo v tesnem sodelovanju z državami članicami predlagala aktivacijo varovalke, da zaradi različice B.1.1.529 ustavimo polete iz regije Južne Afrike,« je tvitnila von der Leynova.

Ursula von der Leyen za »hiter, odločen in enoten« odziv EU Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je opozorila na resnost položaja glede nove variante koronavirusa. »Vemo, da lahko mutacije vodijo k pojavu novih in še hujših različic virusa, ki se lahko v nekaj mesecih razširijo po svetu,« je povedala. EU bi se po njenem mnenju morala odzvati »hitro, odločno in enotno«. Evropska komisija je državam članicam predlaga aktivacijo zasilno zavore za potovanja v južnoafriške in druge prizadete države. Vsi leti morajo bi odpovedati, »dokler nimamo jasnega razumevanja, kako hude so mutacije nove variante«. Potniki iz teh območij se morajo držati stroge karantene. O položaju se je pogovorila s strokovnjaki in predstavniki proizvajalcev cepiv. Ti podpirajo preventivne ukrepe. Evropejce je še enkrat pozvala k cepljenju, tudi s poživitvenim odmerkom. P. Ž.

V EU sicer obstajata dva ukrepa zasilne zavore v primeru hitrega poslabšanja epidemioloških razmer oziroma širšega pojava novih različic virusa, in sicer za potovanja v EU in znotraj Unije. V prvem primeru sprožitev zasilne zavore EU omogoča zelo hitro delovanje tudi brez formalnih odločitev. Odločitev o tem morajo namreč zdaj sprejeti članice. Na pobudo komisije je slovensko predsedstvo sveta EU za danes popoldne sklicalo srečanje v okviru skupine članic za skupno odzivanje na krize, je povedala govorka komisije Dana Spinant. Namen sestanka je uskladiti odzivanje, priporočila te skupine niso zavezujoča, saj članice same odločajo o prepovedi letov.

Poleg Nemčije, Avstrije in Italije so ustrezne odločitve o omejitvah potovanj med drugim že sprejele Francija, Malta Češka, Francija, Nizozemska, Velika Britanija in Hrvaška. Prepoved se v vseh primerih nanaša na Južno Afriko, v številnih primerih pa še na Bocvano, Esvatini, Lesoto, Namibijo, Zambijo in Zimbabve.

Slovenski premier Janez Janša je tvitnil, da se usklajuje enotna blokada letalskega prometa iz južnoafriške regije za EU. Pri tem pa je opozoril na hitro širjenje nove različice in pozval k odgovornemu ravnanju in cepljenju proti covidu-19.

Svetovna zdravstvena organizacija je že sporočila, da bi lahko trajalo nekaj tednov, da bi razumeli novo različico. Hkrati je WHO posvarila pred uvedbo novih omejitev potovanja. »Raziskovalci si prizadevajo, da bi bolje razumeli mutacije in kaj to morebiti pomeni glede kužnosti,« je sporočil tiskovni predstavnik WHO Christian Lindmeier. Pri organizaciji so začeli virtualno srečanje, na katerem se bodo odločili, ali bi novo koronavirusno različico uvrstili na seznam različic novega koronavirusa, ki so skrb vzbujajoče.