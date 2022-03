Prvi mesec vojne je razkril slabosti ruskega načrtovanja

V nadaljevanju preberite:

Mesec dni zatem, ko je ruski voditelj Vladimir Putin napovedal začetek vojaškega napada na Ukrajino, ni znamenj, da bi bila Rusija kaj bližje uresničitvi ciljev. Ukrajinske sile so s kombinacijo uspešne obrambe na kopnem in v zraku preprečile agresorju, da bi na hitro vzpostavil prevlado, ponekod so ga celo prisile v umik. Za njihove uspehe je zaslužno tudi orožje, s katerim jih je opremil Zahod.