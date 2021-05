Prvih petsto obiskovalcev v milanski Scali

V nadaljevanju preberite:

Milanska Scala po skoraj šestih mesecih znova odpira vrata za obiskovalce, danes bodo gostili Dunajsko filharmonijo pod vodstvom dirigenta Riccarda Mutija. Vstopnice bodo na voljo za petsto obiskovalcev, torej bo zasedena le slaba petina zmogljivosti dvorane z 2800 sedeži, na voljo bodo samo sedeži na balkonu in v ložah, medtem ko bo parter zaprt. V Dunajski državni operi bodo sezono nadaljevali 19. maja, do konca junija nameravajo pripraviti šest premier. V Španiji je večina kulturnih institucij odprta,medtem ko bodo v Nemčiji vsaj do konca maja gledališke in operne hiše zaprte. V berlinski Komični operi so zato napovedali, da bodo ne glede na morebitno sproščanje ukrepov izvedbo programa nadaljevali šele jeseni