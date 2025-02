Prvo zaslišanje južnokorejskega predsednika, ki je obtožen državnega udara

Jun Sok Jol je postal prvi predsednik v zgodovini države, ki se je kot aktualni predsednik soočil s kazensko obravnavo. Obtožen je upora zaradi razglasitve vojnega stanja, kar bi mu lahko prineslo dosmrtni zapor ali celo smrtno kazen. Obravnava se je začela danes na Centralnem okrožnem sodišču v Seulu. Policija je povečala varnostne ukrepe pred sodiščem, kjer so se zbrali Junovi podporniki, njegovi nasprotniki ter številni korejski in svetovni mediji.

Junovi odvetniki trdijo, da je bila preiskava nezakonita in da je bila razglasitev vojnega stanja v okviru njegovih predsedniških pooblastil.

Poleg kazenskega postopka poteka tudi ustavna presoja odločitve za njegovo odstavitev po decembrski obtožbi parlamenta. Pričanja visokih uradnikov, vključno z nekdanjim predsednikom vlade Han Duk Sojem in nekdanjim visokim obveščevalnim uradnikom Hong Jang Vonom, so ključna za odločitev ustavnega sodišča.

Han je že pričal, da je Jun morda kršil ustavne zahteve, saj pred razglasitvijo vojnega stanja ni izvedel formalnega sestanka vlade. Hong je pričal, da je Jun naročil pomoč enoti vojaške protiobveščevalne službe pri pridržanju ključnih politikov.

FOTO: Anthony Wallace/AFP

Junovi odvetniki trdijo, da je bil Junov cilj zaščititi državo pred grožnjami, ki jih predstavlja Severna Koreja. Tožilstvo po drugi strani opozarja, da je bila razglasitev vojnega stanja nezakonit poskus zaprtja Narodne skupščine in aretacije politikov ter volilnih oblasti.

Med obravnavo je Jun zanikal, da bi naročil aretacije, in je obtožil Honga laganja in ponarejanja dokazov. Jun je bil aretiran januarja in je od takrat v priporu. Njegovi podporniki so se zbrali pred sodiščem, oblečeni v različne kostume.

Sodna obravnava Junovega primera je pomembna tako za politično kot pravno zgodovino Južne Koreje, saj bo, če bo ustavno sodišče potrdilo njegovo odstavitev, država morala izvesti nove predsedniške volitve. Sooča se tudi z obtožbami o zlorabi oblasti in drugimi kaznivimi dejanji, povezanimi z razglasitvijo vojnega stanja.

Politične posledice in mogoči scenariji

Če bo ustavno sodišče potrdilo Junovo odstavitev, bodo morali predsedniške volitve izvesti v 60 dneh. Ta scenarij ni brez precedensa, saj sta predhodna predsednika Park Geun Hje in Roh Mu Hjun prav tako čakala več dni na odločitev ustavnega sodišča po njuni obtožbi. Junova razglasitev vojnega stanja, ki je trajala le šest ur, je povzročila politične nemire, proteste in širjenje dezinformacij na spletu.

FOTO: Song Kyung Seok/Reuters

Politična klima v Južni Koreji je bolj razdeljena kot kadarkoli prej. Medtem ko Junovi podporniki trdijo, da je bil njegov ukrep potreben za zaščito države, nasprotniki vztrajajo, da je šlo za nezakonit poskus pridobitve absolutne oblasti.