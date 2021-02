Prvo zaslišanje odprlo še več vprašanj

Javnost še nima dostopa do informacij, ki jih zbirajo preiskovalci, jasno ni niti, kako je umrl policist Brian Sicknick. Njegova mati ne verjame, da so ga protestniki zadeli v glavo z gasilnim aparatom, kot so na začetku poročali mediji, še manj je znano, kdo je ustrelil protestnico Ashli Babbitt.