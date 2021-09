Puigdemont je zapustil Sardinijo in se vrnil v Bruselj

Po kratkotrajnem pridržanju je nekdanji katalonski voditeljzapustil Sardinijo in se danes vrnil v Bruselj. Se pa je pripravljen vrniti na italijanski otok, kjer bo prihodnji teden potekalo zaslišanje glede njegove izročitve Španiji, poročajo tuje tiskovne agencije.Je v Bruslju in se bo na Sardinijo vrnil v nedeljo, je povedal odvetnik katalonskega politikaPuigdemonta, ki je trenutno poslanec v evropskem parlamentu, so italijanske oblasti v četrtek na zahtevo Španije aretirale ob prihodu na letališče v mestu Alghero na Sardiniji. O njegovi morebitni izročitvi Španiji bo sodišče odločalo prihodnji teden, do takrat pa sme ostati na prostosti.58-letnega Puigdemonta Španija išče zaradi obtožb vstajništva v povezavi z izvedbo referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Evropski parlament je marca tako njemu kot še dvema neodvisnosti naklonjenima poslancema odvzel imuniteto.Čeprav je pritožbeni postopek v zadevi na Sodišču EU še v teku, trojica v vmesnem času ostaja brez zaščite, saj je sodišče julija zavrnilo njihovo prošnjo za izdajo začasne odredbe o ponovni dodelitvi imunitete.Referendum oktobra 2017 so katalonske oblasti izpeljale kljub prepovedi Madrida. Nekaj tednov pozneje je vlada v Kataloniji razglasila neodvisnost. Puigdemont se je pred pregonom zatekel v tujino, tiste predstavnike oblasti, ki so ostali, pa so prijeli in jim sodili. Junija letos jih je vlada pomilostila, kamor pa Puigdemont ni bil vključen.