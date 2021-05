Putin in velika nevarnost z Vzhoda

V nadaljevanju preberite:

En teden je minil od prazničnega dneva, ko se v Sloveniji spominjamo uporov proti nekdanjim sovragom, a mednarodne strani našega današnjega časopisa pričajo, da tudi v časih, ko nam ne grozijo več tradicionalni okupatorji, ki so postali naši enakovredni partnerji v evropski zakonski skupnosti, ne smemo zaspati na lovorikah nekdanjih zmag in da so nove pretnje pred našimi durmi.