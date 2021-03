Putin je za Bidna morilec brez duše

Prvi je v Putinove oči in dušo gledal George W. Bush. FOTO: Michael Leckel/Reuters

Bidnov pes Major je bil vpleten v incident. FOTO: White House/Reuters

Novi ameriški predsedniko ruskem kolegumisli, da je morilec brez duše. V televizijskem intervjuju mu je tudi zagrozil s posledicami, če se bo izkazalo, da se je Rusija vmešavala v lanske volitve.Ameriške obveščevalne službe verjamejo, da je Rusija v zadnji ameriški predvolilni kampanji poskušala očrniti demokratskega predsedniškega kandidata Bidna prek ljudi blizu republikanskemu tekmecu. V odmevu obtožb iz leta 2016, ki jih kljub obsežnim preiskavam niso mogli dokazati, demokratska Bela hiša ostro odgovarja na te sume, Biden pa tudi neposredno ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. »Plačal bo ceno,« je dejal televizijskemu voditelju, »če se bo izkazalo za resnično in to se bo videlo kmalu«, pa čeprav hoče pri razorožitvenih sporazumih in nekaterih drugih vprašanjih še naprej sodelovati z Rusijo.»Poznate Vladimirja Putina, mislite, da je morilec?« je tudi vprašal televizijski voditelj – in dobil pritrdilni odgovor. Biden je že pred tem govoril o svojih besedah ruskemu voditelju, da je brez duše, in Putinovem odgovoru, da razumeta drug drugega. »Bil sem sam z njim v pisarni,« je dodal nekdanji podpredsednik ZDA ter spomnil na znamenito izjavo nekdanjega republikanskega predsednika, da je Putinu pogledal v oči in videl njegovo dušo – sam je ni. »Najpomembnejša stvar v poslovanju s tujimi voditelji je po mojih izkušnjah, in v svoji karieri sem strašansko veliko posloval z njimi, da poznaš človeka na drugi strani.«Ameriški novinarji demokratskemu predsedniku očitajo, da po selitvi v Belo hišo še ni organiziral tiskovne konference – sklical naj bi jo prihodnji teden –, v pogovoru z nekdanjim svetovalcem demokratskega predsednikapa se je razgovoril tudi o drugih perečih vprašanjih. Med drugim je migrante, ki že množično prestopajo ameriško mejo z Mehiko, pozval, naj ostanejo doma. Povedal je, da odrasle tudi sami pošiljajo nazaj, za otroke brez spremstva pa hočejo poskrbeti, pa čeprav je priznal, da jih je velika večina starih od šestnajst do sedemnajst let. Republikanci demokratom očitajo, da so po nepotrebnem prekinili uspešno obmejno politiko predsednika Donalda Trumpa ter povzročili novo migrantsko krizo.Biden te dni ljudstvu predstavlja gigantski 1900-milijardni rešilni načrt za Ameriko, s katerim ni soglašal niti en sam republikanski kongresnik, gledalcem pa je sporočil tudi, da je njegov pes »že iz pasje hiše«, kot bi se glasil dobesedni prevod izraza za osramočenost ali krivdo. Major je bil »vpleten v incident«, je sporočila predstavnica Bele hiše za tisk, menda pa nikogar ni ugriznil do krvi.