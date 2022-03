Putin mora v Haag kot njegova sorodna duša Milošević

V nadaljevanju preberite:

Preživljamo sedmi dan vojne z Rusi in pozabila sem že, kako je bil pred začetkom spopadov videti nabor sporočil na mojem profilu na facebooku. Zdi se, da so vsa ta fotografska sporočila o potovanjih, delu, ljubljenčkih, obiskih restavracij iz nekega drugega življenja. Zdaj moji prijatelji vsako jutro na facebooku ali drugih aplikacijah za sporočanje opravijo svojevrstno poimensko preverjanje prisotnosti.

Vprašanja so običajna: Kako si? Si na varnem? Kako si preživel noč? Tako drug za drugega izvemo, kje smo, in po potrebi drug drugega zaprosimo za pomoč ali nasvet. Na družbenih omrežjih zbiramo sredstva za ukrajinsko vojsko, si izmenjujemo sveže informacije, fotografske dokaze o ruskih grozodejstvih in druge pomembne novice ter celo šale, je v svojem vojnem dnevniku zapisala ukrajinska novinarka Olesia Marković Oleško.