Vietnamski sindrom v 21. stoletju

Zaradi svojega vsakodnevnega dela s pacienti, ki jih je v življenju doletela nepričakovana in močna travma in se marsikdaj leta dolgo spopadajo z njenimi posledicami, vem, da bo po koncu spopadov, po sklenitvi premirja, po umikanju vseh udeleženih v običajno življenje prišlo do hudih reakcij. Te se bodo pojavile ne le pri vojakih izraelske vojske in Hamasovih »borcih«, temveč tudi pri žrtvah na obeh straneh, pri sorodnikih, pri bližnjih opazovalcih in dopisnikih, ki so bili priče ali akterji grozodejstev na vojnih območjih.

Včasih smo temu rekli vietnamski sindrom, ker so ga ameriški kolegi najbolj natančno opisovali in raziskovali pri delu s pacienti v bolnišnicah VA (Veteran Administration), kjer so posttravmatsko stresno motnjo (PTSD – post-traumatic stress disorder) bivših ameriških vojakov zdravili še leta in leta po koncu vojne v Vietnamu