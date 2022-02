Putin naj bi priznal Doneck in Lugansk, EU na nogah

Ruski predsednik Vladimir Putin je nemškega kanclerja Olafa Scholza in francoskega predsednika Emmanuela Macrona obvestil, da bo podpisal odlok o priznanju neodvisnosti Ljudskih republik Doneck in Lugansk, regij z večinsko etnično ruskim prebivalstvom na vzhodu Ukrajine, ki se že leta borita za neodvisnost, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil Kremelj.

»Predsednik namerava v bližnji prihodnosti podpisati ukaz,« so sporočili iz Kremlja.

Ruski predsednik je voditelja Francije in Nemčije seznanil z rezultati današnjega zasedanja ruskega varnostnega sveta, ki je bilo osredotočeno na aktualne razmere glede Donbasa v okviru resolucije spodnjega doma ruskega parlamenta o priznanju republik Donbasa.

Ruska duma je prejšnji teden Putina pozvala k priznanju neodvisnosti ukrajinskih separatističnih regij Doneck in Lugansk.

Doneck in Lugansk se že leta borita za neodvisnost od Ukrajine. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

K priznanju sta danes Putina pozvala tudi voditelja samooklicanih Ljudskih republik Doneck in Lugansk, Denis Pušilin in Leonid Pašečnik.

Kremelj je sporočil, da je bil poziv za priznanje neodvisnosti vložen »v povezavi z vojaško agresijo ukrajinskih oblasti in množičnim obstreljevanjem ozemlja Donbasa, ki vodi v trpljenje civilnega prebivalstva,« poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razmere na vzhodu Ukrajine, kjer že od ruske priključitve Krima leta 2014 potekajo spopadi med ukrajinsko vojsko ter proruskimi separatisti v samooklicanih Ljudskih republikah Doneck in Lugansk, se v zadnjih dneh močno zaostrujejo.

Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine so danes ukrajinski vojski očitali nove napade, v katerih sta bili po njihovih navedbah ubiti najmanj dve osebi. Ruska vojska je tudi sporočila, da je v spopadih na ruskem ozemlju ubila pet ukrajinskih saboterjev. Ukrajina je navedbe zanikala.

EU ostro proti

Kot so po sporočili iz Elizejske palače, je Macron nocoj že sklical svet za nacionalno varnost, ki bo ocenil razmere v Ukrajini. V strahu pred skorajšnjo rusko invazijo je sestanek sveta za nacionalno varnost napovedal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

EU ruskega predsednika Vladimirja Putina poziva, naj spoštuje mednarodno pravo ter naj ne prizna neodvisnosti proruskih separatistov v samooklicanih Ljudskih republikah Doneck in Lugansk. Če bo to storil, se je EU pripravljena odzvati odločno in enotno, je danes v Bruslju izpostavil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

Borrell je povedal, da so med današnjim zasedanjem zunanjih ministrov EU z veliko zaskrbljenostjo spremljali razpravo v okviru ruskega varnostnega sveta. Pred nekaj minutami je izpostavil, da po njihovem razumevanju končna odločitev še ni bila sprejeta.

Ruski predsednik Vladimir Putin je namero o priznanju sporočil nemškemu kanclerju Scholzu in francoskemu predsedniku Macronu. FOTO: Pool Reuters

Izpostavil je tudi, da veleposlaništva in diplomatska predstavništva 26 članic unije in EU v Kijevu ostajajo odprta in v celoti delujoča. Izjema je le ena članica.

Ob tem je bil Borrell oster do Belorusije, ki ji je očital, da izgublja svojo suverenost in postaja satelit Moskve. Opozoril je, da bodo tudi Belorusijo doletele ostre sankcije, če bo sodelovala v napadu na Ukrajino, beloruske oblasti pa pozval, naj dobro premislijo, kako želijo, da jih vidita mednarodna skupnost in zgodovina.

EU se je sicer danes odločila za podporo ukrajinski vojski z vojaškim izobraževanjem, v državo pa bo poslala tudi misijo strokovnjakov za kibernetsko varnost, je še povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije.

V obstreljevanju ubit civilist

Na vzhodu Ukrajine je bil v obstreljevanju vasi, ki je pod nadzorom ukrajinske vojske, danes ubit ukrajinski civilist, so sporočile lokalne oblasti. Do incidenta je prišlo ob naraščanja bojazni pred skorajšnjo rusko invazijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Civilist, 52-letni moški, je bil ubit v napadu na naselje Novolugansk približno 35 kilometrov severno od Donecka, trdnjave ruskih separatističnih upornikov, poroča AFP.

Gre za prvo uradno potrjeno civilno žrtev letos v konfliktu na vzhodu Ukrajine, ki je od leta 2014, ko si je Rusija priključila polotok Krim, zahteval več kot 14.000 življenj, 1,5 milijona ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.

Kasneje je ukrajinska stran še sporočila, da sta v obstreljevanju vasi Zaijcevo, ki je 30 kilometrov severno od Donecka, umrla tudi dva ukrajinska vojaka, trije vojaki pa so bili ranjeni.