Putin si želi zbližanja s Severno Korejo

Rusija si bo prizadevala razširiti odnose s Severno Korejo, je ruski predsednik Vladimir Putin v pismu zagotovil severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu in dodal, da je to v interesu obeh držav. Tudi Kim je v odgovoru izrazil prepričanje, da se bo prijateljstvo med Rusijo in Severno Korejo le še okrepilo.

Putin je pismo Kimu poslal ob današnjem državnem prazniku, ko v Severni Koreji obeležujejo osvoboditev izpod japonske nadvlade. Ruski predsednik je v njem napovedal »razširitev celovitih in konstruktivnih odnosov« s Pjongjangom.

To bi bilo v skladu »z interesi obeh držav« in bi tudi prispevalo k okrepitvi »varnosti in stabilnosti na Korejskem polotoku in v celotni regiji severovzhodne Azije«, poročanje severnokorejske državne tiskovne agencije KCNA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Sovjetska zveza nekoč velika zaveznica Severne Koreje

Kim mu je na pismo že odgovoril in zatrdil, da se je prijateljstvo med državama spletlo že med drugo svetovno vojno, novo raven pa da je doseglo v luči »vojaške grožnje in provokacij sovražnih sil«. Prepričan je, da se bo »tovariško prijateljstvo« med Rusijo in Severno Korejo le še krepilo.

Koga natanko ima v mislih z izrazom sovražne sile, Kim ni navedel, ponavadi pa Pjongjang tako označuje ZDA in njene zaveznice.

Sovjetska zveza je bila nekdaj velika zaveznica Severne Koreje in ji je nudila gospodarsko sodelovanje, kulturne izmenjave in pomoč. Sodelovanje je zastalo po padcu železne zaveze, v zadnjih dveh desetletjih pa se postopno spet krepi, pojasnjuje britanski BBC.

Po ruski invaziji na Ukrajino februarja je Severna Koreja Putinu izkazala politično podporo. Tako je, denimo, tudi Pjongjang po Rusiji in Siriji julija območji Donecka in Luganska na vzhodu Ukrajine priznal kot samostojni državi. Ukrajina je posledično prekinila vse diplomatske vezi s Severno Korejo.