Putin prezira šibkost, spoštuje le moč

Dr. Kenneth Dekleva je psihiater, analitik vodenja in nekdanji zdravnik diplomat ameriškega ministrstva za zunanje zadeve, kjer je v obdobju 2002–2016 večinoma deloval na misijah v tujini, od tega pet let v Moskvi, pa tudi na Dunaju, v Londonu, Ciudadu de Mexicu in New Delhiju. Trenutno je višji sodelavec pri Fundaciji Georgea H. W. Busha za odnose med ZDA in Kitajsko. Prepotoval je 70 držav, poleg materinščine govori še srbsko, rusko, špansko, nekaj nemščine in – slovensko. Kot nakazuje njegov priimek, je slovenskega rodu. Na vprašanja o svojem delu analitika vodenja, pri katerem se na enkraten način srečujejo psihologija, psihiatrija in mednarodni odnosi, nam je odgovarjal iz zadnja leta najbolj slovenskega ameriškega mesta, Dallasa, kjer dela kot psihiater.