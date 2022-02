Putin zagnal strateške vojaške vaje z izstrelitvami raket

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes zagnal vojaške vaje strateških sil, v okviru katerih so izstrelili tudi balistične in vodene rakete, so sporočili iz Kremlja. Putin in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko vaje spremljata iz Kremlja.

Rusija je nove vojaške vaje napovedala v času stopnjevanja napetosti z Zahodom, ki se boji, da kopičenje ruskih sil ob meji z Ukrajino kaže na morebitno rusko invazijo na to nekdanjo sovjetsko republiko. Po napovedih ruskega ministrstva za obrambo v vajah sodelujejo vse veje ruskih oboroženih sil, od letalskih do mornarice s podmornico z jedrskim orožjem.

»Takšno testiranje je seveda skoraj nemogoče brez vodje države. Saj poznate znameniti črni kovček z rdečim gumbom,« je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Rusija je v zadnjih tednih v bližini ukrajinskih meja izvajala obsežne vojaške vaje. Putin, ki od Zahoda zahteva obljube, da se Nato ne bo širil na Vzhod, je v petek dejal, da so ruske vojaške vaje »izključno obrambne narave in nikogar ne ogrožajo«. Dodal je, da Zahod in zavezniki »še niso pripravljeni resno obravnavati ključnih varnostnih zahtev Rusije«. Rusija je namreč ta teden zahtevala, da se ZDA zavežejo, da bodo umaknile vse svoje vojake iz Srednje in Vzhodne Evrope.

O zaostrenih razmerah se bosta sicer po telefonu v nedeljo pogovarjala Putin in francoski predsednik Emmanuel Macron, so potrdili v Kremlju. Ob tem pa so iz Elizejske palače sporočili, da se bo Macron danes slišal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim.

Vladimir Putin in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko vaje spremljata iz Kremlja. FOTO: Sputnik via Reuters

Rusija še naprej krepi svojo prisotnost na meji z Ukrajino

Zveza Nato medtem še vedno ni prejela verodostojnih podatkov o umiku ruskih sil z območja ob meji z Ukrajino. Ravno nasprotno, Rusija naj bi še naprej krepila svoje vojaške sile, je danes na varnostni konferenci v Münchnu dejal generalni sekretar Jens Stoltenberg in pozval Rusijo k nadaljnjim pogovorom. Rusko obrambno ministrstvo je v zadnjih dneh večkrat sporočilo, da se bodo ruske sile po končanih vojaških vajah vrnile v svoje baze. Voditelji Nata, ZDA in zahodnih zaveznic pa so kljub obljubam in domnevnim umikom že izrazili dvom o opaznem umikanju ruskih enot.

»Kljub trditvam Moskve doslej nismo opazili nobenih znakov umika in deeskalacije. Nasprotno, Rusija še naprej krepi svoje sile,« je dejal Stoltenberg. Posvaril je, da takšnega kopičenja sil, ki so pripravljene na spopad, niso videli od konca hladne vojne. »Nevarnost sedaj predstavlja kombinacija krepitve vojaških sil z zelo grozečo retoriko, ko postavljajo zahteve, za katere vedo, da jih ne moremo izpolniti, ter govorijo, da če jih ne izpolnimo, da bodo sledile vojaške posledice,« je dodal.

Na varnostni konferenci prevladuje tema o Rusiji in njeni namestitvi vojakov na obmejnem območju z Ukrajino. Na Zahodu se namreč bojijo, da Kremelj razmišlja o invaziji na sosednjo državo in da bi se konflikt lahko razširil tudi na članice Nata.

Ob tem je pojasnil, da je že v četrtek poslal ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu pismo, v kateremu ga vabi na nadaljnje pogovore v formatu sveta Nato-Rusija. Še naprej si namreč prizadeva za pot diplomacije, obenem pa je zavezništvo pripravljeno sprejeti vse potrebne ukrepe za zaščito in obrambo zaveznikov, je dodal.