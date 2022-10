Ravnanje Turčije z migranti je »civilizacijska sramota«

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je v soboto izrazil »globoko zaskrbljenost zaradi šokantnih poročil in slik« 92 migrantov, ki jih je grška policija ob meji s Turčijo našla gole in nekatere tudi z vidnimi telesnimi poškodbami. Medtem ko sta državi druga drugo obtoževali neprimernega ravnanja, je UNHCR pozval k preiskavi.

Skupino 92 migrantov je policija našla v petek, potem ko so na gumijastih čolnih prečkali mejno reko Marica. Poleg grških mejnih policistov so menda bili prisotni tudi sodelavci agencije EU za zunanje meje Frontex, ki so sporočili, da so migranti večinoma prišli iz Afganistana in Sirije.

Grški minister za migracije Notis Mitarakis je dogodek v soboto pospremil s tvitom, da je ravnanje Turčije z migranti »civilizacijska sramota« in da Atene od Ankare pričakujejo preiskavo incidenta. Še isti dan se je odzvala tudi Ankara. Namestnik turškega notranjega ministra Ismail Catakli je tvitnil, da gre za lažno novico in Grčiji očital, da ne more najti niti ene same dejanske kršitve človekovih pravic s strani Turčije, zato ji poskuša zdaj podtakniti lastna grozodejstva.